Губернатор Игорь Руденя примет участие в выездном совещании Секретаря Совета безопасности РФ в Туле

posted by Максим Малахов on пт, 10/04/2019 - 14:42

 

 

4 октября Губернатор Тверской области Игоря Руденя в Туле примет участие в выездном совещании Секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Мероприятие посвящёно актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Центрального федерального округа.

Среди ключевых тем совещания –  обеспечение антитеррористической защищённости мест массового пребывания граждан.

В Тверской области по этому направлению проводится системная работа, усиливаются меры безопасности в муниципалитетах Верхневолжья, работает антитеррористическая комиссия Тверской области, расширен перечень принятых нормативно-правовых актов.

 

         Пресс-служба Правительства Тверской области