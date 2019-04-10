Губернатор Игорь Руденя примет участие в выездном совещании Секретаря Совета безопасности РФ в Туле

4 октября Губернатор Тверской области Игоря Руденя в Туле примет участие в выездном совещании Секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Мероприятие посвящёно актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Центрального федерального округа.

Среди ключевых тем совещания – обеспечение антитеррористической защищённости мест массового пребывания граждан.

В Тверской области по этому направлению проводится системная работа, усиливаются меры безопасности в муниципалитетах Верхневолжья, работает антитеррористическая комиссия Тверской области, расширен перечень принятых нормативно-правовых актов.

Пресс-служба Правительства Тверской области