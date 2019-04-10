Губернатор Игорь Руденя провел заседание Президиума Правительства Тверской области. Рассмотрены вопросы о внесении в ряд нормативных правовых актов регионального Правительства изменений, связанных с реализацией мероприятий национального проекта «Экология».

Участие Верхневолжья в федеральных проектах «Оздоровление Волги» и «Чистая вода» национального проекта «Экология» обсуждалось 3 октября на совещании под руководством Игоря Рудени.

«Реализация национального проекта позволит улучшить экосистему региона. Первоочередная задача – сроки, качество и полнота выполнения всех работ», - сказал глава региона.

В Тверской области до 2024 года запланировано строительство и реконструкция 18 объектов питьевого водоснабжения и 8 объектов очистных сооружений.

На реализацию региональной программы по улучшению экологического состояния реки Волги направят 3,2 млрд рублей: 2,3 млрд рублей – федеральные средства, более 568 млн рублей – областные, остальная сумма – софинансирование из муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Первый этап реализации программы – реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений в Твери, которую планируется завершить в 2022 году. На эти цели направят более 1,1 млрд рублей. Уже запущена процедура публичных слушаний, после чего будет объявлено о начале конкурсных процедур по выбору подрядчика.

До 2021 года планируется реконструкция очистных сооружений города Конаково стоимостью 365,7 млн рублей. На октябрь-ноябрь 2019 года намечено проведение аукциона по выбору подрядной организации и заключение контрактов. Кроме того, в этом году начато проектирование по строительству биологических очистных сооружений в Старице.

Благодаря адресной инвестподдержке Москвы в 2020-2021 годах запланирована реконструкция очистных сооружений в селе Городня со строительством напорной линии от посёлка Радченко Конаковского района.

Итогом реализации программы «Оздоровление Волги» к 2024 году должно стать сокращение объёма сбрасываемых загрязнённых сточных вод в бассейн реки в 7,5 раз.

Цель программы «Чистая вода» – обеспечить 99% городского населения области качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения. Для этого в регионе будут построены и реконструированы объекты питьевого водоснабжения.

На реализацию региональной программы федерального проекта «Чистая вода» в 2019-2024 года заложено более 3, 1 млрд рублей, из них 2,4 млрд рублей – средства федерального бюджета, 230 млн рублей – областного, также предусмотрено софинансирование из местных бюджетов и внебюджетных источников.

Первоочередной проект – модернизация нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста протяжённостью 7500 метров. На эти цели на 2019-2021 годы предусмотрено более 275, 8 млн рублей, из них 97 % - средства федерального бюджета.

Также в программу включена модернизация водоподготовки на водозаборах

Ржев-1 и Ржев-2, строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах в Калязине, реконструкция водозабора и водоочистки

в поселке Кесова Гора.

Пресс-служба Правительства Тверской области