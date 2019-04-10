Тверская область за 7 месяцев увеличила экспорт продукции на 14%

Экспорт Тверской области вырос на 14% за январь-июль 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 196 млн долларов. Об этом сообщает информационный портал «Экспортеры России».

«С 2016 года объём экспорта товаров, производимых в нашем регионе, увеличился в 1,5 раза. На внешних рынках высоким спросом пользуется продукция наших предприятий машиностроительной, кожевенной, деревообрабатывающей и металлообрабатывающей промышленности. У Тверской области сформирован достаточный потенциал для наращивания и развития экспорта услуг и товаров, которые у нас производятся», – считает губернатор Игорь Руденя.

По данным портала «Экспортеры России», география экспорта Тверской области за 7 месяцев 2019 года охватила 67 стран, ключевыми из которых стали Беларусь, Казахстан, Украина, Эстония, Германия, Италия, Китай, Латвия и Польша.

В числе основных товаров – железнодорожные и трамвайные вагоны (объем поставок составил 33,6 млн долл. США), обработанная кожа (16,4 млн долл.), лесоматериалы (12,4 млн долл.), стекловолокно и изделия из него (6,4 млн долл), части и принадлежности моторных транспортных средств (5,7 млн долл.), нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород (5,4 млн долларов), изделия из черных металлов (5,4 млн долл.), необработанный алюминий (5,2 млн долл.) и топливная древесина (5,1 млн долл.).

По прогнозу социально-экономического развития Тверской области, рассмотренному на заседании регионального правительства 1 октября, в период до 2024 года запланировано увеличение экспорта товаров и услуг до 491,2 млн долларов США в год.. По оценке Министерства экономического развития Тверской области, в 2019 году этот показатель составит 326,5 млн долларов США.

Напомним, в Тверской области в октябре стартует образовательный проект «Школа экспорта РЭЦ» для представителей экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства. Он будет реализован в соответствии с заключенным соглашением между Министерством экономического развития Тверской области, АО «Российский экспортный центр», АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный центр». Участие предпринимателей в образовательной программе бесплатное. Ближайшие мероприятия пройдут с участием экспертов федерального уровня по вопросам таможенного регулирования. Основным оператором для реализации образовательной программы на территории Тверской области станет Центр поддержки экспорта региона.

Информация о датах и месте проведения образовательных мероприятий будет размещена на сайте Министерства экономического развития Тверской области, сайте Центра поддержки экспорта Тверской области https://export-69.ru, сайте Центра поддержки предпринимательства Тверской области https://мойбизнес69.рф, а также направлена экспортно-ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства региона.