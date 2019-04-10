В Кимрском районе Тверской области планируют создать новую рекреационную зону

posted by Максим Малахов on пт, 10/04/2019 - 13:38

 

 

         3 октября Губернатор Игорь Руденя провел заседание Межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по земельным отношениям. Обсуждались вопросы, связанные с утверждением и корректировкой генеральных планов трёх сельских поселений в Кимрском, Конаковском и Бежецком районах.

         В частности, рассмотрен генплан Центрального сельского поселения Кимрского района. Изменения в документ предлагается внести в связи с реализацией комплексного проекта по развитию возле деревни Скулино туристско-рекреационного кластера. Проект предполагает строительство жилых, спортивных объектов, а также ​благоустройство муниципального пляжа, где смогут отдыхать местные жители и туристы.

         «Это интересный проект с точки зрения развития туристического потенциала Тверской области. Его реализация обеспечит налоговые поступления, создание рабочих мест во внебюджетной сфере», – отметил Игорь Руденя.

         Туризм Губернатор обозначил одним из основных направлений развития малого и среднего предпринимательства, экономики региона в целом. 

         В Тверской области принята профильная государственная программа, задачами которой являются рост туристического потока, повышение качества туристских услуг, развитие рекреационного потенциала Верхневолжья и туристской инфраструктуры.

         За весенне-летний сезон турпоток в Тверскую область увеличился почти на 9%. За аналогичный период 2018 года регион посетили 877 тысяч человек, зарегистрированных в коллективных средствах размещения, в этом году –  954 тысячи человек. До 2023-го планируется практически вдвое увеличить туристический поток в Верхневолжье – до 2,6 млн человек в год.

         Также в региональную госпрограмму включены мероприятия по поддержке участников рынка. Предусмотрены средства на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на создание новых объектов турпоказа, организацию туристических поездок для школьников, приобретение автобусов,  классификацию гостиниц  – работа по этому направлению должна завершиться в 2020 году.

         В 2019 году объём финансирования госпрограммы «Развитие туристской индустрии в Тверской области» составляет 475 млн рублей – на 250 млн рублей больше, чем в 2018-м. Из общего объёма средств свыше 330 млн рублей предоставлено региону из федерального бюджета.

 

         Пресс-служба Правительства Тверской области