В Кимрском районе Тверской области планируют создать новую рекреационную зону

3 октября Губернатор Игорь Руденя провел заседание Межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по земельным отношениям. Обсуждались вопросы, связанные с утверждением и корректировкой генеральных планов трёх сельских поселений в Кимрском, Конаковском и Бежецком районах.

В частности, рассмотрен генплан Центрального сельского поселения Кимрского района. Изменения в документ предлагается внести в связи с реализацией комплексного проекта по развитию возле деревни Скулино туристско-рекреационного кластера. Проект предполагает строительство жилых, спортивных объектов, а также ​благоустройство муниципального пляжа, где смогут отдыхать местные жители и туристы.

«Это интересный проект с точки зрения развития туристического потенциала Тверской области. Его реализация обеспечит налоговые поступления, создание рабочих мест во внебюджетной сфере», – отметил Игорь Руденя.

Туризм Губернатор обозначил одним из основных направлений развития малого и среднего предпринимательства, экономики региона в целом.

В Тверской области принята профильная государственная программа, задачами которой являются рост туристического потока, повышение качества туристских услуг, развитие рекреационного потенциала Верхневолжья и туристской инфраструктуры.

За весенне-летний сезон турпоток в Тверскую область увеличился почти на 9%. За аналогичный период 2018 года регион посетили 877 тысяч человек, зарегистрированных в коллективных средствах размещения, в этом году – 954 тысячи человек. До 2023-го планируется практически вдвое увеличить туристический поток в Верхневолжье – до 2,6 млн человек в год.

Также в региональную госпрограмму включены мероприятия по поддержке участников рынка. Предусмотрены средства на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на создание новых объектов турпоказа, организацию туристических поездок для школьников, приобретение автобусов, классификацию гостиниц – работа по этому направлению должна завершиться в 2020 году.

В 2019 году объём финансирования госпрограммы «Развитие туристской индустрии в Тверской области» составляет 475 млн рублей – на 250 млн рублей больше, чем в 2018-м. Из общего объёма средств свыше 330 млн рублей предоставлено региону из федерального бюджета.

Пресс-служба Правительства Тверской области