Жители Тверской области могут стать общественными инспекторами по охране окружающей среды

4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, учрежденный в 1931 году. В Тверской области, обладающей значительным рекреационным потенциалом, уделяется особое внимание сохранению природных богатств, воспитанию бережного отношения жителей региона к окружающей среде.

«Нам необходимо эффективно использовать наши ресурсы, обеспечить их сохранение и развитие для будущих поколений», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В Верхневолжье активно ведется борьба с браконьерством, за 9 месяцев 2019 года выявлено 36 случаев. По всем фактам правоохранительными органами инициированы уголовные дела.

Кроме того, в Тверской области создается институт общественных инспекторов, которые будут принимать участие в защите животного мира, в том числе от браконьеров.

Сейчас Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области ведет приём заявлений на присвоение статуса общественных инспекторов по охране окружающей среды. Их главная задача – участие в работе по охране и рациональному использованию природных ресурсов, формированию экологической культуры среди населения, вовлечению граждан в природоохранные мероприятия.

Общественным инспектором может стать гражданин России, достигший 18 лет. Заявления о присвоении статуса общественного инспектора в области охраны окружающей среды можно подать по электронной почте mpr@tverreg.ru, непосредственно в Министерство или направить по адресу:170042, г. Тверь, ул. Горького, д. 97.

В Верхневолжье одним из важнейших механизмом охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных является Красная книга Тверской области – в нее включено 239 видов животных.

В рамках работы по популяризации бережного отношения к природе и сохранению исчезающих видов с 2010 года в Верхневолжье проводится конкурс «Красная книга Тверской области глазами детей». Участники представляют творческие работы о животных, занесённых в Красную книгу региона или Российской Федерации. В этом году было представлено более 500 проектов.

Пресс-служба Правительства Тверской области