Торопецкая научно-практическая конференция «Пастырь добрый» открылась пленарным заседанием в Свято-Тихоновском гуманитарном университете в Москве

4 октября начала работу XVI Торопецкая Свято-Тихоновская православная международная научно-практическая конференция «Пастырь добрый». В этом году форум посвящён Великой Отечественной войне.

В первый день конференции в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете в Москве проходит пленарное заседание. Его участники обсуждают духовное наследие Патриарха Тихона, роль православия в патриотическом воспитании молодежи, веры в годы войны. Участников, организаторов и гостей конференции «Пастырь добрый» поприветствовал Губернатор Игорь Руденя.

«В годы войны патриотизм, обращение к духовному опыту поколений стали мощной опорой для миллионов людей, прошедших путь тяжелейших испытаний и совершивших великий подвиг ради общей Победы, свободы и независимости Родины, счастья будущих поколений. Желаю участникам и гостям Свято-Тихоновской конференции плодотворной работы. Уверен, что благодаря нашим общим усилиям жизнь и духовный подвиг патриарха Тихона всегда будут для жителей России высоким примером служения во имя Отечества», - отмечено в приветственном адресе от имени Игоря Рудени.

В конференции принимают участие преподаватели вузов, студенты и научные работники, ветераны и военнослужащие, сотрудники образовательных учреждений, работники культуры, искусства и социальной сферы, священнослужители, медики, активисты молодежных движений, представители СМИ.

Обсуждение вопросов сохранения наследия и памяти, изучения истории тверского края, подвигов жителей региона в годы войны и других тем продолжится на площадках, организованных в рамках конференции в Тверской области.

11 октября в Татевской школе имени С.А. Рачинского в Оленинском районе пройдет конференция для учителей «Память о Великой Отечественной войне – основа патриотического воспитания молодежи», направленная на обмен опытом педагогов-практиков образовательных организаций разных уровней. Круглые столы будут посвящены дошкольному образованию, работе военно-патриотических клубов, подвигу учителей в годы Великой Отечественной войны.

18 октября – основной день работы XVI Торопецкой Свято-Тихоновской конференции «Пастырь добрый».

В торопецком доме культуры развернутся дискуссионные площадки по темам: «Молодежь и наследие Великой Победы», «Россия в Великой Отечественной войне: новое осмысление», «Александр Невский – знамя наших побед», «Великая Отечественная война в истории Тверской области» и другим направлениям.

Запланирована серия семинаров для педагогов: «Военная проза» для учителей начальных классов, русского языка и литературы, «Организация оздоровительно-воспитательной работы в ДОО и семье» для дошкольных работников.

Также в рамках Торопецкой конференции состоится Епархиальный конкурс детского и юношеского творчества «Во имя жизни на Земле», Епархиальный этап международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира», выставка детского и юношеского творчества «Во имя жизни на Земле», презентация карты «Битвы и герои Юго-Запада Тверской земли».

Пресс-служба Правительства Тверской области