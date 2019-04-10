НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ ПЕДАГОГАМ

В среду, 2 октября, в канун профессионального праздника всех школьных педагогов – Дня учителя в районном Дворце культуры «Современник» прошел торжественный вечер, на котором чествовали лучших педагогов Конаковского района. Изюминкой вечера и творческим подарком от учредителя - администрации Конаковского района стал концерт группы Вячеслава Добрынина «Доктор шлягер»

В своем приветствии к педагогам глава Конаковского района Олег Лобановский отметил, что нет профессии благороднее, чем педагог, все мы в свое время учились в школе и выросли полноценными членами общества. Он от души поблагодарил учителей за их нелегкий самоотверженный труд и пожелал им дальнейшего успешного труда на благо подрастающего поколения. Затем Олег Владимирович приступил к награждению лучших.

В этот день педагоги принимали награды не только из рук главы. С поздравлениями и подарками их пришли поздравить заместитель председателя Совета депутатов г. Конаково Андрей Семенов и заместитель главы администрации г. Конаково Лариса Владимирова. Также награды вручали заместитель главы администрации по социальной политике администрации Конаковского района Аггюль Бородина и и.о. начальника управления образования администрации Конаковского района Светлана Клюшанова.

Особо отмечены заслуги предыдущего начальника управления образования Ольги Булгаковой, которая в настоящий момент является директором Конаковской средней школы № 7. Она шесть лет проработала на этой должности, и, как отметил Олег Лобановский, хоть это время было непростым, она выдержала все трудности, и под ее руководством образование Конаковского района находилось на достойном уровне.

Также значимым моментом праздника стало чествование молодых педагогов, тех, кто только начинает свой путь. Они только закончили вузы, у них нет опыта, но зато есть горячее желание работать по профессии, и они любят детей, что является основным условием работы любого учителя.

Лучшим педагогам Конаковского района вручили награды на торжестве в честь Дня учителя. Праздник прошел в районном Дворце культуры «Современник». В зале собрались директора школ, воспитатели и педагоги, ветераны педагогического труда, учителя, руководство города и района, депутаты, главы поселений, представители предприятий и организаций, общественность. В ходе торжественной церемонии почётные звания, грамоты и благодарственные письма получили конаковские педагоги, лучшие представители российского образования. Глава Конаковского района Олег Лобановский в своем приветствии поблагодарил педагогических работников за каждодневный труд, мудрость, неравнодушие и доброту сердец, пожелал новых творческих успехов. За многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения Благодарность Законодательного собрания Тверской области вручена Людмиле Морозовой, учителю начальных классов школы №7 города Конаково, Светлане Мельниковой, учителю русского языка и литературы школы №9 города Конаково, Ирине Степановой, учителю истории гимназии № 5, Ирине Гориной, учителю начальных классов гимназии № 5. Глава вручил лучшим педагогам грамоты Министерства образования и науки РФ. Награды получили Наталья Арханкина, воспитатель детского сада №10 города Конаково, Светлана Байгулова, учитель русского языка и литературы школы №2 города Конаково, Станислава Бакулина, заведующий детским садом №1 деревни Вахонино, Ольга Будехина, учитель технологии школы №8 города Конаково, Галина Грузинова, заведующий детским садом №1 деревни Старое Мелково, Маргарита Гучмазова, главный специалист немуниципальной службы управления образования администрации Конаковского района, Елена Дегаева, директор начальной общеобразовательной школы поселка 2-е Моховое, Татьяна Дорофеева, учитель начальных классов школы №2 поселка Редкино, Светлана Журавлева, учитель математики школы №7 города Конаково, Станислав Иванов, учитель обществознания школы №1 города Конаково имени Дениса Стребина, Светлана Кузьмичева, директор гимназии №5 города Конаково, Светлана Осипова, заведующий детским садом №1 поселка Козлово, Светлана Перцева, воспитатель детского сада №7 города Конаково, Ольга Савинова, заведующий детским садом № 3 поселка Редкино, Татьяна Трегуб, учитель русского языка и литературы школы №3 поселка Редкино, Светлана Хрестина, заместитель заведующего по воспитательной работе детского сада №1 деревни Мокшино, Светлана Шаповалова, преподаватель ДЮЦ «Новая Корчева». Почетными грамотами главы Конаковского района награждены Нина Борисова, директор школы села Завидово, Нина Крапивина, директор школы № 8 города Конаково, Алиса Шошина, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ДЮСШ «Олимп», Маргарита Силованова, инструктор-методист ДЮСШ «Олимп», Александра Федотова, тренер-преподаватель по самбо «ДЮСШ единоборств», Анна Новикова, учитель географии школы поселка Козлово. За многолетний добросовестный труд в должности начальника управления образования и высокий профессионализм грамотой главы Конаковского района награждена Ольга Булгакова, директор школы № 7 города Конаково. Подарками и цветами отмечены ветераны педагогического труда, 50 лет трудятся в школе Тамара Забияко, воспитатель группы продленного дня школы поселка Козлово, Галина Воробьева, учитель начальных классов гимназии №5, Людмила Ившина, учитель начальных классов гимназии № 5. За многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения Почетными грамотами главы города Конаково награждены Валентина Дешина, заместитель директора по организационно-методической работе ЦВР города Конаково, Лариса Назаренкова, преподаватель-организатор ОБЖ школы № 7 города Конаково, Наталья Мишнева, заведующий детским садом № 10 города Конаково. Награды вручили заместитель главы администрации города Конаково Лариса Владимирова и заместитель председателя Совета депутатов города Конаково Андрей Семенов.

На празднике отмечены представители замечательной педагогической династии. Основатель династии Анна Курохтина, учитель химии и биологии, которая много лет работала в сельской школе Орловской области. Продолжатели этой династии внучка Анны Гавриловны Наталья Иванова, учитель истории, работает в школе села Городня, и ее дочь, правнучка Анны Гавриловны Анна Сорокина, которая работает также в школе села Городня учителем начальных классов.

Затем на сцену вышли молодые педагоги, которые пришли работать в школу в новом учебном году. Это Карина Отряскина, учитель начальных классов школы № 7, Татьяна Николаева, учитель начальных классов школы № 8, Татьяна Кубышина, учитель английского языка школы поселка Козлово, Виктория Константинова, учитель начальных классов школы села Селихово, Людмила Соколова, учитель физкультуры школы № 2 поселка Новозавидовский, Наталья Налобина, учитель начальных классов школы № 6, Маргарита Бабанова, педагог-психолог школы № 4, Ксения Тювина, учитель физкультуры школы села Завидово. Молодых педагогов участники торжества приветствовали бурными аплодисментами. За многолетний добросовестный труд Почетной грамотой министерства образования Тверской области награждены Ольга Михайлова, учитель русского языка и литературы школы поселка Радченко, Ольга Кубанкова, воспитатель детского сада № 6 города Конаково, Людмила Шарунова, учитель музыки гимназии №5, Елена Салтыкова, учитель математики школы поселка Радченко, Наталия Поляница, учитель физкультуры школы № 2 города Конаково, Валентина Карпенко, учитель начальных классов гимназии № 5. За эффективную организационно-методическую работу с педагогическими кадрами Конаковского района Почетной грамотой управления образования награждены Галина Адышева, учитель географии МБОУ СОШ деревни Мокшино, Марина Бабушкина, руководитель РМО учителей технологии, учитель технологии школы №1 города Конаково имени Дениса Стребина, Сергей Петров, руководитель РМО учителей технологии, учитель технологии школы №1 города Конаково имени Дениса Стребина, Ольга Домаевская, руководитель РМО учителей математики, учитель математики МБОУ СОШ №7 города Конаково, Наталья Железнова, руководитель РМО учителей химии, учитель химии школы №3 города Конаково.

Вручили награды заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина и исполняющий обязанности начальника управления образования Конаковского района Светлана Клюшанова.