5 октября – День учителя

Уважаемые учителя и преподаватели!

Дорогие ветераны педагогического труда!

От всего сердца поздравляю вас с Днем учителя!

Этот праздник дает прекрасную возможность еще раз поблагодарить вас за благородный труд, за искреннюю заботу о своих воспитанниках. «Учителями славится Россия» – эти строки нашего знаменитого поэта Андрея Дмитриевича Дементьева как нельзя лучше говорят о значении вашего труда.

Верхневолжью принадлежит значимый вклад в формировании системы общего и профессионального образования в нашей стране. Во второй половине XIX века на территории нашей губернии были созданы одни из первых народных школ и училищ, а также женская учительская школа П.П.Максимовича, входившая в число сильнейших в России. На тверской земле заложены выдающиеся педагогические традиции верности избранному пути, любви к детям, новаторства и бескорыстного служения делу образования и воспитания подрастающего поколения.

Сегодня вы высоко держите профессиональную планку, помогаете каждому ребенку раскрыть таланты, найти свою дорогу в жизни, стать достойным гражданином нашей великой страны.

Желаю вам новых трудовых успехов, радости и счастья! Пусть ученики всегда оправдывают ваши надежды!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

***

Уважаемые учителя, работники образования и ветераны педагогического труда Конаковского района!

Поздравляем вас с замечательным праздником – Днем учителя!

По замечательной традиции в начале октября мы со словами признательности и любви обращаемся к людям, выбравшим благородную профессию педагога. У каждого из нас в жизни есть свой Учитель – тот, кто мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями помог познать свой внутренний мир, сделал его богаче, научил строить будущее. Труд учителя всегда был и остается одним из самых ответственных, уважаемых и благородных.

Дорогие учителя! Мы говорим вам спасибо за каждодневный труд, мудрость, неравнодушие и доброту ваших сердец! Пусть ученики радуют вас успехами, а энергия, терпение, постоянное творческое горение будут вашими постоянными спутниками! Здоровья, счастья, и благополучия вам и вашим близким!

С уважением, глава Конаковского района О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Росия» Д.Е.Щурин, депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных.