Анонс выходного дня... и не только

4 октября, пятница.

- «Когда поет душа». К 205-летию со дня рождения Михаила Лермонтова. Конаковская межпоселенческая центральная библиотека, детский абонемент. Начало в 16 часов.

– МЕГАдискотека для старшеклассников (от 14 лет). Программу представляет DJАйсберг. Конаково, ДК «Современник». Начало в 18 часов.

- С 4 по 6 октября – «Праздник клубного поселка» в «Конаково Ривер Клаб». 4-го в 22 часа, 5 - 6 - с 10 часов. Вход платный.

5 октября, суббота.

- Первенство Конаковского района по дзюдо памяти тренера Константина Пузакова среди юношей и девушек 2004 г.р. Конаково (только спортсмены Конаковского района). «ДЮСШ единоборств» на ул. Баскакова. Начало в 10 часов.

- Открытие выставки звуковой народной игрушки «Свистим, гремим, рассмешить хотим». Конаковский краеведческий музей. С 11 до 17 часов. Выставка продлится до 20 октября.

- Кубок Тверской области по водно-моторному спорту. Акватория р. Донховки напротив СТК РОСТО (ДОСААФ). Начало в 12 часов.

- Футбол. Первенство Тверской области. Встречаются команды г. Конаково и г. Нелидово. Конаково, футбольный стадион «Колизей». Начало в 13 часов.

- Спектакль «Женское счастье» народного театра «Авось-Ка». Повторный показ. Конаково, ДК им. Воровского. Начало в 18 часов.

6 октября, воскресенье.

- Футбол. Чемпионат Конаковского района в формате 8 на 8. Конаково, футбольный стадион «Колизей». Начало в 10 часов.

- Мультсеанс «Не в пирогах счастье». Конаковская межпоселенческая центральная библиотека, детский абонемент. Начало в 12 часов.

- «Да здравствует сцена!». Открытие творческого сезона. Конаково, ДК «Современник». Начало в 14 часов.

8 октября, вторник.

- «Моим стихам настанет свой черед». К 125-летию Марины Цветаевой. Конаковская межпоселенческая центральная библиотека, взрослый абонемент. Начало в 16 часов.

11 октября, пятница.

- Концерт, посвященный Дню музыки и Дню учителя. Конаковская детская школа искусств. Начало в 18 часов.

13 октября, суббота

- традиционный легкоатлетический пробег «Золотая осень» на Кубок главы Конаковского района. Конаковский бор. Начало в 11 часов.