Детская изостудия «Зебра» приглашает на выставку в Твери, посвященную 30-летию творческого объединения

4 октября в 16:00 в выставочном зале Тверского городского музейно-выставочного центра состоится торжественное открытие выставки «Фантазия окрыляет», посвящённой 30-летию изостудии «Зебра».

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие события способствуют популяризации детского творчества, являются признанием достижений юных талантов Верхневолжья.

На юбилейной выставке в Твери будет представлена живопись, графика и керамика, дизайн текстиля, мозаика, арт-объекты и другие проекты выпускников студии. А также студийная коллекция графических знаков, логотипов и макетов.

Изостудия «Зебра» была создана в 1989 году во Дворце культуры «Химволокно», организовала студию и стала её бессменным руководителем Ирина Арзамасцева, ученица народного художника Российской Федерации Людмилы Юга.

В 1998 году студии было присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив». За 30 лет через «Зебру» прошло много сотен одарённых детей и подростков, которые становились участниками выставок и конкурсов Твери и области, представляли Верхневолжье на всероссийских и международных мероприятиях.

По итогам конкурсов, организованных Государственным Русским музеем в 2017 и в 2018 годах, работы юных художников студии «Зебра» были приняты на постоянное хранение в Фонд детского творчества Русского музея. Среди воспитанников студии – победители конкурса на стипендию Губернатора Тверской области «Молодые дарования Тверского края» и лауреаты премии «Одарённые дети» города Твери в области культуры и искусства.

На занятиях в «Зебре» под руководством членов Союза дизайнеров России выполняются проекты по графическому дизайну, макетированию. Лучшие работы также были отмечены на международных и российских выставках и конкурсах.

Рукописные книги, созданные воспитанниками студии в рамках авторской программы, стали победителями Международного конкурса «Буква. Слово. Книга».

Пресс-служба Правительства Тверской области