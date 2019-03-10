В Правительстве Тверской области обсудили ход реализации в регионе национального проекта «Экология»

3 октября Губернатор Игорь Руденя провёл в Правительстве Тверской области совещание, посвящённое участию Верхневолжья в федеральных проектах «Оздоровление Волги» и «Чистая вода» национального проекта «Экология». В частности, был рассмотрен актуализированный перечень приоритетных проектов по строительству и реконструкции очистных сооружений и систем водоснабжения в муниципалитетах.

«Реализация национального проекта позволит улучшить экосистему региона. Первоочередная задача – сроки, качество и полнота выполнения всех работ», - обозначил Игорь Руденя.

В соответствии с региональными программами до 2024 года запланировано строительство и реконструкция 18 объектов питьевого водоснабжения и 8 объектов очистных сооружений.

На реализацию региональной программы по улучшению экологического состояния реки Волги направят 3,2 млрд рублей: 2,3 млрд рублей – федеральный, более 568 млн рублей – областной, остальная сумма – софинансирование из муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Первый этап реализации программы - реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений в Твери, которую планируется завершить в 2022 году. На эти цели направят более 1,1 млрд рублей. Проект получил положительное заключение госэкспертизы, запущена процедура публичных слушаний, после чего будет объявлено о начале конкурсных процедур по выбору подрядчика.

До 2021 года планируется реконструкция очистных сооружений города Конаково стоимостью 365,7 млн рублей. На октябрь-ноябрь 2019 года намечено проведение аукциона по выбору подрядной организации и заключение контрактов на проведение работ.

Кроме того, в текущем году начато проектирование по строительству биологических очистных сооружений в Старице.

Благодаря адресной инвестподдержке Москвы в 2020-2021 годах запланирована реконструкция очистных сооружений в селе Городня со строительством напорной линии от посёлка Радченко Конаковского района.

Итогом реализации программы «Оздоровление Волги» к 2024 году должно стать сокращение объёма сбрасываемых загрязнённых сточных вод в бассейн реки в 7,5 раз.

Цель программы «Чистая вода» - обеспечить 99% городского населения области качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения. Для этого в регионе будет построено и реконструировано 18 объектов питьевого водоснабжения.

На реализацию региональной программы федерального проекта «Чистая вода» в 2019-2024 года заложено более 3, 1 млрд рублей, из них 2,4 млрд рублей – средства федерального бюджета, 230 млн рублей – областного, также предусмотрено софинансирование из местных бюджетов и внебюджетных источников.

Первоочередной проект - модернизация нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста протяжённостью 7500 метров. На эти цели на 2019-2021 годы заложено более 275, 8 млн рублей, из них 97 % - средства федерального бюджета.

Также в программу включена модернизация водоподготовки на водозаборах

Ржев-1 и Ржев-2, строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах в Калязине, реконструкция водозабора и водоочистки

в поселке Кесова Гора.

Пресс-служба Правительства Тверской области