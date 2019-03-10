В Твери пройдет межрегиональная научно-практическая конференция по вопросам женского здоровья

11 октября 2019 года в Твери при поддержке Правительства Тверской области начнет работу VIII межрегиональная научно-практическая конференция «Розовая лента». Врачи разных специальностей соберутся на площадке Центра им.В.П. Аваева, чтобы обсудить проблемы женского здоровья. На форум приглашены терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, урологи, хирурги, дерматологи, врачи паллиативной помощи, врачи общей практики.

Сохранение репродуктивного здоровья женщин, ранняя диагностика и лечение онкологических заболеваний, увеличение рождаемости и продолжительности жизни в Тверской области - одни из ключевых направлений демографической политики, обозначенных Губернатором Игорем Руденей. В регионе особое внимание уделяется реализации программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

«В Тверской области по этой программе предусмотрена закупка оборудования, дополнительное обучение специалистов и самое главное – это диспансеризация, более раннее выявление заболеваний у граждан», - считает Губернатор Игорь Руденя.

На конференции запланировано выступление ведущих специалистов, занимающихся диагностикой и лечением различной онкопатологии. В их числе д.м.н., профессор кафедры онкологии и лучевой терапии, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова Валентина Нечушкина; онко- и пластический хирург, основатель Евразийского противоракового фонда и Евразийского совета по онкологическим исследованиям, основатель и директор Евразийской федерации онкологии Сомасундарам СУБРАМАНИАН, филолог-славист, психолог, врач-рефлексотерапевт, доброволец Первого Московского хосписаФредерика де Граафи и другие.

Выступления будут направлены на врачебную аудиторию, не имеющую специальных знаний по онкологии, но от действий которых зависит ее своевременная диагностика и грамотный подход к ведению пациентов. Именно поэтому на конференцию приглашаются врачи разных специальностей: терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, урологи, хирурги, дерматологи, врачи паллиативной помощи, врачи общей практики.

Конференция призвана способствовать повышению настороженности врачей лечебной сети, как первичного звена, так и профильных специалистов к ранней диагностике и профилактике различных онкопатологий, реальному совершенствованию качества и эффективности оказания медицинской помощи.

Восьмая межрегиональная научно-практическая конференция «Розовая лента» будет проходить в конференц-зале ГБУЗ «Центр специализированных видов помощи им. В.П. Аваева», расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Софьи Перовской, д.54. Начало регистрации - 11 октября 2019 года в 08.30.

По проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» в Тверской области в 2019 году осуществляется поставка 61 единицы высокотехнологичного оборудования, а также системы мониторинга физиологических показателей пациентов для переоснащения Тверского областного онкодиспансера. Всего до 2024 года планируется поставить в медицинское учреждение 120 единиц оборудования. В течение года ведется закупка современных медикаментов для лечения онкологических заболеваний.

До конца года планируется закупить полноформатую цифровую маммографическую установку для центра специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева. В учреждении уже отремонтировано помещение под новое оборудование. Установка нового маммографа позволит увеличить охват пациенток, повысить точность исследований, обеспечить обнаружение онкологических заболеваний молочной железы на ранних стадиях.

В настоящее время в центре имени Аваева работает один маммограф. В 2018 году обследования прошли более 12700 жительниц Верхневолжья, с начала 2019-го — уже более 8 тысяч.

Пресс-служба Правительства Тверской области