Губернатор Игорь Руденя вручил награды педагогам Тверской области

3 октября в Твери состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню воспитателя и всех дошкольных работников, который отмечался 27 сентября и Дню учителя, отмечаемого в России 5 октября. Участие в торжествах приняли педагогические работники и руководители образовательных организаций, ветераны отрасли, почетные гости. С профессиональными праздниками педагогов Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Верхневолжье всегда славилось выдающимися педагогами. Вы открываете подрастающему поколению дорогу к успехам и достижениям, передаёте детям высокие духовные и нравственные ориентиры, формируете новое поколение, его мировоззрение, тех людей, которые дальше будут развивать страну. Президентом Владимиром Путиным образование включено в число стратегических приоритетов развития нашей страны. Тверская область участвует в реализации национальных проектов «Образование» и «Демография». Это строительство новых школ и детских садов, укрепление материально-технической базы учебных заведений, развитие дополнительного образования», - отметил Игорь Руденя.

Губернатор поблагодарил педагогов за верность профессии, мудрость, сердечную доброту, любовь к детям и вручил ведомственные и региональные награды 11 лучшим представителям профессии из разных уголков Тверской области.

За добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования нагрудным знакомом «Почетный работник воспитания и просвещения РФ» награждены учитель информатики Западнодвинской СОШ № 2 Светлана Иванова, старший воспитатель детского сада № 6 г. Конаково Ирина Новикова, учитель начальных классов Тверской школы-интерната № 2 Наталья Щербакова, Почетной грамотой Министерства просвещения РФ - преподаватель Лицея искусств г. Вышний Волочек Татьяна Ботина и музыкальный руководитель детского сада «Сказка» п. Спирово Любовь Смирнова.

Знака Губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской» удостоен заместитель директора Калашниковского колледжа Сергей Сергеев. Почетная грамота Губернатора Тверской области вручена учителю биологии Лесной СОШ Галине Бойцовой, учителю математики и физики Краснохолмской школы № 2 Марине Даузе, заведующей детским садом № 3 Кимрского района Людмиле Лыковой. Благодарность Губернатора Тверской области объявлена учителю химии Андреапольской школы № 1 Валентине Апасовой и воспитателю Рязановского детского сада Елене Шмелевой.

Сегодня в Тверской области работает 18 740 педагогов, в 2019 году их количество в регионе выросло более чем на 400 человек. В сентябре были открыты новые образовательные учреждения, построенные в рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Демография» - школа на 560 ученических и 80 дошкольных мест в микрорайоне «Юность» в Твери и детский сад на 110 мест в посёлке Калашниково Лихославльского района.

Ведётся строительство школы на 1224 места в микрорайоне «Брусилово» в Твери. До 2024 года также запланировано открытие школ на 1224 места в микрорайоне «Радужный», на 1500 мест в Центральном районе и на 1224 места в Московском районе Твери, на 1100 мест в Торжке, а также ещё двух школ в других муниципалитетах.

Предусмотрено открытие новых дошкольных учреждений. В настоящее время строятся детские сады на 100 и 150 мест соответственно в тверских микрорайонах «Южный» и «Юность». Всего в 2019-2021 годах в Тверской области предусмотрено строительство ещё 4 дошкольных учреждений в Твери, по одному — в Старице, Торжке, Вышнем Волочке, Лихославле, Торопце, посёлке Ривицкий Максатихинского района, Эммаус и Бурашево Калининского района. Открытие детских садов позволит ввести 1710 новых мест для детей до 3 лет.

На создание новых мест в школах и дошкольных образовательных учреждениях Тверской области в 2019-2021 годах выделено свыше 1,5 млрд рублей из федерального бюджета.

На укрепление материально-технической базы учреждений образования Тверской области в 2019 году было направлено 2,8 млрд рублей.

Ведётся работа по развитию в муниципальных образованиях региона сети «Кванториумов» и центров цифрового образования «IT-куб». В этом году гранты на создание первых мини-кванториумов получат 8 школ Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области