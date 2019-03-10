Избирательная комиссия Тверской области провела обучающий семинар с председателями ТИК по итогам состоявшихся выборов

3 октября избирательная комиссия Тверской области провела обучение председателей всех 46 территориальных избирательных комиссий региона. В ходе семинара-совещания рассматривались вопросы, связанные с организацией и проведением избирательных кампаний Единого дня голосования 8 сентября 2019 года, а также с подготовкой к предстоящим выборам на территории Тверской области в 2019-2020 годах.

Председатель избирательной комиссии Тверской области в своем выступлении, сопровождавшемся слайдами электронных презентаций, представила вниманию коллег информацию о результатах выборов в России и Тверской области по итогам Единого дня голосования.

Валентина Дронова отметила, что во всех российских регионах, включая Тверскую область, выборы прошли в условиях достаточно острой конкурентной борьбы кандидатов и политических партий, выдвигавших своих кандидатов. По итогам состоявшихся избирательных кампаний 13 партий будут освобождены от сбора подписей при выдвижении своих кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации в 2021 году.

На территории Тверской области все 33 избирательных кампании прошли в строгом соответствии с нормами действующего законодательства, прозрачно, конкурентно и легитимно, для голосования избирателей были созданы комфортные условия. В связи с этим Валентина Дронова выразила признательность своим коллегам, - членам территориальных и участковых комиссий, участвовавшим в организации и проведении выборов.

За ходом голосования следили 1238 наблюдателей (от политических партий, кандидатов, от Общественной палаты Тверской области, членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса). Но одного случая удаления наблюдателей из помещений для голосования не зафиксировано, каких-либо претензий от наблюдателей также не поступало.

В избирательную комиссию Тверской области в день голосования не поступило ни одной жалобы или обращения, результаты выборов также не оспаривались.

Это позволило в полном объеме сформировать дееспособные, легитимные представительные органы муниципальных образований, которые уже приступили к работе в интересах избирателей и жителей своих территорий.

По инициативе избирательной комиссии Тверской области на выборах было организовано видеонаблюдение, прямая трансляция из помещений ТИК и УИК велась на сайте облизбиркома. Каких-либо сбоев в оборудовании зафиксировано не было, об организации работы членов УИК, соблюдении при этом ведомственных и должностных инструкций на примере видеозаписей и слайдов электронных презентаций в своем выступлении на семинаре рассказала секретарь избирательной комиссии Тверской области Валентина Быкова.

Также участники семинара были ознакомлены с информационными плакатами, содержащими информацию о кандидатах – наработки коллег пригодятся тем ТИК, которые в этом году в организации и проведении выборов задействованы не были.

Заместитель председателя избирательной комиссии Тверской области Максим Туманов представил председателям ТИК информацию о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов и избирательных объединений, рассказал о представлении итоговых финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений, территориальных избирательных комиссий по итогам выборов в Единый день голосования 8 сентября 2019 г.

В ходе семинара обсуждалась также реализация зарплатного проекта – перехода на безналичную оплату труда членов ТИК и УИК Тверской области.

Большое внимание на семинаре уделялось проведению текущих избирательных кампаний и планируемых выборов в 2020 году.

Председатель избирательной комиссии региона Валентина Дронова представила информацию о ходе выборов депутатов представительных органов Андреапольского и Весьегонского муниципальных округов, которые состоятся 20 октября 2019 года, и сообщила, что примеру этих первых в России муниципальных округов намерены последовать Оленинский и Лесной районы Тверской области. В случае их преобразования в муниципальные округа выборы депутатов их представительных органов состоятся уже в апреле 2020 года.

Плановые избирательные кампании в Единый день голосования 13 сентября 2020 года пройдут на территории 14 муниципальных образований региона, в связи с чем одной из приоритетных задач для территориальных избирательных комиссий станет обучение членов УИК.

Пресс-служба избирательной комиссии

Тверской области