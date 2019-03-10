Молодежный министр Тверской области участвует во Всероссийском конкурсе на лучшего работника сферы государственной молодежной политики

Тверская область заявлена на Всероссийский конкурс на лучшего работника сферы государственной молодежной политики. Верхневолжье представляет молодежный министр транспорта Владимир Шенгальс, победитель регионального этапа конкурса, с проектом образовательного форума «Верхневолжье, устремленное в будущее».

Развитие творческого и профессионального потенциала молодёжи, содействие в реализации молодёжных инициатив – в числе приоритетных направлений для тверского региона.

«Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни. Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Межмуниципальный молодежный образовательный форум «Верхневолжье, устремленное в будущее», посвященный 75-летию Победы, уже успешно реализуется в тверском регионе. Его главная цель – помочь молодым людям раскрыть свой потенциал, реализовать проекты, а в конечном итоге – найти свое место в жизни и принести пользу региону и стране.

Форумы «Верхневолжье, устремленное в будущее» проходят на площадках пяти ресурсных центров региона – в Твери, Вышнем Волочке, Нелидово, Бежецке и Осташкове. Спикеры форума – руководители НКО, волонтерских объединений, а также обладатели грантов всероссийских конкурсов и форумов. Они рассказывают свои истории успеха, делятся опытом и полезной информацией.

Также в рамках форумов проходят «Диалоги на равных» с главами муниципальных образований, предпринимателями, спортсменами и другими. В интерактивном формате проходят тренинги, в ходе которых ребята защищают свои проекты.

На форумах участников также знакомят с новым интернет-порталом «Подвиг и слава земли Тверской». С помощью мобильного приложения «Google Просмотр улиц» можно побывать на местах героических событий в нашем регионе.

Пресс-служба Правительства Тверской области