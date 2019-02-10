В Твери прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню машиностроителя

2 октября в столице Верхневолжья прошли торжества, посвящённые Дню машиностроителя, который отмечался в последнее воскресенье сентября. Представителей машиностроительных предприятий, собравшихся в ДК «Металлист», поприветствовал Губернатор Игорь Руденя.

«Модернизация и расширение производственных мощностей, внедрение передовых технологий позволяют нашим предприятиям выпускать виды техники и оборудования, пользующиеся спросом как на отечественном, так и на зарубежных рынках. Уверен, что предприятия Тверской области внесут достойный вклад в решение общенациональных задач по увеличению экспорта, повышению конкурентоспособности отечественной экономики и созданию высокотехнологичных рабочих мест», - отмечено в приветствии от имени Игоря Рудени.

В рамках мероприятия передовикам и ветеранам производства были вручены региональные и отраслевые награды. В ходе дискуссионной площадки «Меры поддержки бизнеса» представители власти, бизнес-сообщества и отрасли обсудили актуальные вопросы развития машиностроения в регионе, в числе которых – меры поддержки предприятий, расширение ассортимента выпускаемой продукции, популяризация инженерных специальностей.

В фойе дворца культуры и на прилегающей территории была организована выставка продукции машиностроительных предприятий региона.

Машиностроительная отрасль, к которой относится 70 предприятий региона, составляет более 30% валового регионального продукта Тверской области, занимает первое место в промышленном производстве по количеству занятых и объему налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Тверские заводы вносят вклад в развитие ракетно-космического, транспортного, строительного и нефтегазового комплексов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, авиа-, станко- и приборостроения.

Основа комплекса - транспортное машиностроение. В регионе создано и успешно работают 19 таких предприятий, на производствах занято около 12, 7 тысячи человек. За 2018 год рост индекса промышленного производства по транспортному машиностроению составил 70,1 %. Объем отгруженных товаров в 2018 году составил 63,6 млрд рублей.

Локомотивом отрасли является Тверской вагоностроительный завод, в кооперации с которым работают ОАО «Ритм» ТПТА, ЗАО «Вагонкомплект», ОАО «Центросвармаш», «Центролит». Крупными предприятиями также являются ОАО «Пожтехника», ОАО «Лихославльский радиаторный завод», АО «514 Авиационный ремонтный завод», Калязинский машиностроительный завод – филиал акционерного общества «РСК «МиГ», ООО «Тверьстроймаш», ЗАО «Тверской экспериментально-механический завод» и другие.

По итогам семи месяцев 2019 года в регионе достигнут рост объема отгруженных товаров: в производстве готовых металлических изделий – на 43 %, в производстве прочих транспортных средств и оборудования – на 25 %, в производстве электрического оборудования – на 19 %.

Правительством Тверской области ведётся целенаправленная работа по обеспечению стабильной работы предприятий, содействию в продвижении продукции тверских товаропроизводителей на внутренние и внешние рынки сбыта, привлечению новых инвесторов.

Так, привлечён инвестор на Бологовский арматурный завод. Сегодня на предприятии запущена новая производственная линия, выпускается 500 тыс. единиц продукции в месяц. В 2018 году ключевой партнёр «Трансмашхолдинга» — компания «Транспортные компоненты» стала собственником Торжокского вагонзавода, который в 2016 году был признан банкротом. При содействии Правительства Тверской области инвестор обеспечил погашение задолженности по зарплате перед сотрудниками и планирует развивать на площадке производство комплектующих из металла.

Пресс-служба Правительства Тверской области