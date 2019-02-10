В Тверской области на 929 млн рублей увеличено финансирование программы по переселению граждан из аварийного жилья

На 2019-2021 годы в Тверской области на 929,8 млн. рублей увеличено финансирование программы по переселению граждан из аварийного жилья, что позволит повысить эффективность реализации национального проекта «Жильё и комфортная городская среда» в тверском регионе. Вопрос вошёл в повестку заседания Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

По мнению Игоря Рудени, реализация программы является важным вкладом в решение задач, поставленных в национальных проектах — это повышение качества жизни людей, улучшение жилищных условий семей, увеличение объёмов жилищного строительства, формирование современной городской среды.

«При реализации программы необходимо развивать принципы комплексного освоения территории. Каждое здание должно иметь парковку, детскую и спортивную площадки, зелёную зону, площадку для раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов. Необходимо заранее предусмотреть строительство дорог к новым микрорайонам, их обеспечение инженерной и коммунальной инфраструктурой. Здания должны строиться из долговечных и энергоэффективных материалов», — считает Губернатор Игорь Руденя.

В текущем году Тверская область получила на реализацию программы дополнительно из федерального бюджета более 239,2 млн рублей. Всего на реализацию программы переселения в тверском регионе в 2019-2024 годах будет направлено более 3,4 млрд рублей: свыше 3,2 млрд рублей из федерального, около 150 млн рублей из регионального бюджета. За 6 лет планируется переселить более 4470 человек из 79 тыс. кв. метров жилых помещений, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года.

В регионе разрабатываются типовые проектные решения домов, планировок 1,2,3-комнатных квартир, а также благоустройства придомовой территории.

В 2013-2018 годах в Тверской области было расселено более 8200 человек из 140 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда, что позволило в полном объеме расселить весь аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2012 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области