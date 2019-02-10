Тверская область рассчитывает получить федеральную поддержку на развитие профобразования

1 октября на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, рассмотрены вопросы, связанные с участием региона в реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».

Тверская область на 2020 год подала заявки на получение федеральных грантов для создания в профессиональных образовательных учреждениях региона современной материально-технической базы в соответствии с международными стандартами.

«Любые шансы, любые возможные варианты участия Тверской области во всех федеральных программах должны быть реализованы на сто процентов», - подчеркнул Игорь Руденя.

В случае предоставления федерального гранта мастерские по направлению «Искусство, дизайн и сфера услуг» планируются к созданию в Тверском промышленно-экономическом колледже и Тверском технологическом колледже, по направлению «Сельское хозяйство» в Бежецком промышленно-экономическом колледже, по направлению «Обслуживание транспорта и логистика» в Западнодвинском технологическом колледже им. И.А. Ковалева. Объём средств на реализацию программы составит порядка 111,4 млн рублей. Предусмотрено софинансирование со стороны регионального бюджета.

Помимо этого участником конкурсного отбора на предоставление федеральной субсидии на 2020 год в рамках реализации национального проекта является Тверской колледж сервиса и туризма. В учреждении планируется создание 5 мастерских и учебных лабораторий по компетенциям чемпионата Worldskills - туризм, реклама, администрирование отеля, ресторанный сервис, организация экскурсионных услуг.

В 2019 году Тверская область также участвовала в конкурсном отборе. Поддержка федерального центра в размере 13,8 млн рублей была предоставлена Тверскому колледжу имени А.Н. Коняева на создание мастерской «Информационные технологии» и 7,9 млн рублей было направлено Тверскому педагогическому колледжу на создание мастерской «Социальная сфера». Общий объем финансирования двух проектов при участии регионального бюджета составил почти 26 млн рублей.

В Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил необходимость обновления всех уровней профессионального образования, включая подготовку кадров для формирующихся отраслей.

Для решения обозначенных задач в Тверской области создается 10 производственно-образовательных кластеров: медицинский, агропромышленный, транспортно-логистический, кластеры строительства, энергетики и ЖКХ, культуры, сервиса и туризма, информационно-коммуникативных технологий, кластер по отраслям «Образование» и «Социальная работа», кластер развития промышленного производства.

Они станут площадкой взаимодействия органов государственной власти, колледжей, вузов и предприятий, организаций различных форм собственности. Кластерный подход позволит готовить необходимые для предприятий региона кадры по актуальным специальностям. В том числе предусмотрено формирование контрольных цифр приема в колледжи области.

Кроме того, в регионе в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» создается Центр опережающей профессиональной подготовки. Главные задачи – модернизация профобразования через внедрение адаптивных, практико-ориентированных программ во всех профессиональных образовательных организациях к 2024 году, вовлечение работодателей в процессы трудоустройства.

Региональным проектом также предусмотрено внедрение цифровых технологий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, профориентация, выявление лучших студентов, предусмотрено закрепление учебных заведений профобразования за региональными отраслевыми Министерствами.

Сейчас в Тверской области действует 45 государственных профессиональных образовательных организаций, где обучаются более 25 тысяч человек. Реализуются 179 профессий и специальностей и свыше 1000 программ профессиональной подготовки.

Пресс-служба Правительства Тверской области