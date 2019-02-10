На выставке «Салют Победы» в Твери представят 27 экспозиций из регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов

16 октября Тверской областной Дом народного творчества открывает межрегиональный этап всероссийской выставки-смотра «Салют Победы». На ней будут представлены работы художников-любителей и мастеров декоративно-прикладного творчества из регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Событие посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

«Сохранение памяти о войне, патриотическое воспитание – это важнейшие направления работы регионального Правительства и общественных организаций Тверской области. Мы должны сделать всё, чтобы память о Великой Отечественной войне оставалась в сердцах потомков победителей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В рамках проекта «Салют Победы» будут представлены произведения художников на темы патриотизма, воинского подвига в годы Великой Отечественной войны, а также макеты военной техники. Всего это 27 экспозиций из регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов: Республик Карелия, Коми, Чувашия, из Санкт-Петербурга и Ненецкого автономного округа, Тверской, Архангельской, Белгородской, Тульской, Ярославской, Калининградской и других областей.

Выставка-смотр включает пять межрегиональных этапов. Уже состоялись презентации в Якутске, Красноярске, Симферополе и Екатеринбурге. Межрегиональный этап в Твери является последним в творческой эстафете. Также жюри определит победителей в номинациях конкурса «Лучшая экспозиция» (от региона) и «Лучший автор». Победители примут участие в итоговой всероссийской выставке, которая пройдет в Москве в Музее Победы на Поклонной горе в августе 2020 года.

Учредители и организаторы мероприятия – Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова, Правительство Тверской области.

Выставка будет работать до 16 ноября 2019 года в музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной. Справки по телефонам (4822) 34-34-50, 34-66-54.

К 75-летию Победы в Тверской области планируется завершить строительство Ржевского мемориала Советскому солдату.

Идею создания мемориала поддержал Президент России Владимир Путин. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области.

На монументе будут увековечены имена 62 тысяч солдат, павших в боях под Ржевом и похороненных на территории района. 25-метровую скульптуру солдата установят на 10-метровом восьмигранном холме. В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом».

В музее у мемориала Ржевскому солдату предполагается сделать павильоны для медиа-проектов для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

С 2019 года вблизи будущего мемориала базируется международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт».

Внести свой вклад в создание одного из самых масштабных в России и Европе мемориалов может каждый. Сбор средств ведётся на сайте поддержки патриотических проектов РВИО https://dar.histrf.ru. На сегодняшний день собрано более 265,5 млн рублей пожертвований.

Пресс-служба Правительства Тверской области