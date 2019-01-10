Игорь Руденя: с 1 октября каждая семья Тверской области, где появился ребенок, получит подарочный набор

С 1 октября 2019 года в Тверской области начала действовать новая мера поддержки семей с детьми, инициированная Губернатором Игорем Руденей – вручение подарочных наборов для новорожденных.

«Сегодня, как и было запланировано, в Тверской области начинается реализация нашего проекта по вручению подарков для новорожденных. Каждая семья, где родился ребенок, получает набор детских принадлежностей, в который входит 58 предметов. Подарок предусмотрен при рождении и регистрации на территории тверского региона нового маленького гражданина Российской Федерации», – сказал Игорь Руденя, открывая 1 октября заседание Правительства Тверской области.

Эта мера социальной поддержки семей с детьми направлена на улучшение демографической ситуации в Верхневолжье. На ее обеспечение в 2019 году в областном бюджете заложено более 20 млн рублей.

В составе подарочного набора – вещи первой необходимости для детей в возрасте от 0 до 6 месяцев: постельные принадлежности, одежда, предметы ухода, средства гигиены. В комплект, в том числе входит продукция тверских производителей.

Поддержка материнства и детства – ключевые мероприятия национального проекта «Демография». Национальные проекты реализуются по инициативе Президента России Владимира Путина.

Напомним, 11 сентября Губернатором Игорем Руденей принято решение о введении в регионе еще четырёх новых мер социальной помощи семьям с детьми.

С 2020 года многодетные семьи с 5 и более детьми смогут получить субсидию на приобретение транспортного средства (до 50 % его стоимости) один раз в 5 лет. На эти цели планируется направить порядка 50 млн рублей. Также многодетные семьи будут освобождены от уплаты транспортного налога на одну легковую машину (мощностью до 250 лошадиных сил).

Для матерей из многодетных семей будет предусмотрена компенсация на изготовление и ремонт зубных протезов. Предполагается, что в год будет предоставляться около 600 таких выплат.

Кроме того, к 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов. По данному направлению запланировано финансирование в объёме 12,5 млн рублей.

Также расширены действующие меры поддержки и учреждены новые награды для семей: почётный знак «Гордость отца», конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье», денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года».

В настоящее время на территории Верхневолжья действует 18 видов социальных выплат для семей с детьми. Всего на их поддержку в 2019 году заложено более 2,4 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области