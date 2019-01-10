Игорь Руденя: в прогнозе социально-экономического развития Тверской области до 2024 года предусмотрен рост по основным показателям

1 октября Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел заседание регионального Правительства. Рассмотрен прогноз социально-экономического развития Тверской области на 2020-й год и период до 2024 года. Горизонт прогнозирования связан с реализацией национальных проектов в рамках Стратегии 20-24.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что основная задача этой стратегической работы – создать модель социального и экономического развития, которая обеспечит условия для самореализации каждого человека. Прогноз социально-экономического развития Тверской области показывает ожидаемые результаты реализации национальных проектов в экономике, инфраструктуре и социальной сфере», – сказал Игорь Руденя.

Приоритетные направления – привлечение инвестиций, развитие малого и среднего бизнеса, повышение эффективности и доступности здравоохранения, поддержка молодых и многодетных семей.

Как подчеркнул Игорь Руденя, все это должно положительно влиять на улучшение демографических показателей в тверском регионе.

Ключевая задача в демографии – повышение рождаемости. В 2019 году в Верхневолжье инициирован ряд новых мер поддержки семей с детьми и многодетных родителей, направленных на снижение финансовой нагрузки при покупке автомобиля, подготовке детей к школе, оплате коммунальных услуг и другим направлениям. Также по инициативе главы региона в Тверской области будут вручаться подарки новорожденным.

Министерством экономического развития проанализирована демографическая ситуация в Верхневолжье. В числе главных задач обозначено снижение смертности граждан за счет повышения уровня медицинского обслуживания, усиления звена по профилактике и лечению сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Кроме того, проведен анализ оттока населения и миграционных процессов в регионе. Так, с 2016 года количество мигрантов в Тверской области планомерно снижается. На заседании также рассмотрены показатели, связанные с занятостью населения Верхневолжья. До 2024 года заложено сохранение тренда по снижению уровня безработицы, росту номинальной начисленной среднемесячной заработной платы.

Согласно базовому прогнозу регионального Министерства экономического развития, в 2020 году к уровню 2019-го индекс физического объема валового регионального продукта составит 103,6%, индекс промышленного производства - 105,1%, производства продукции сельского хозяйства – 110,2%, индекс физического объема инвестиций в основной капитал – 105,9%.

Рост будет обеспечен за счет развития действующих и открытия новых производств – ввода комплексов АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и ООО «Коралл», создания тепличного комплекса «Кувшиновский», строительства молочных ферм ООО «Румелко-Агро» и реализации других инвестиционных проектов.

По прогнозу, в Тверской области к 2024 году вырастет количество средних и малых предприятий – до 20874 (по оценке на 2019 год эта цифра составляет 19962). Предполагается, что численность занятых в малом и среднем бизнесе составит 115,2 тысячи человек – почти на 5 тысяч больше, чем в 2019-м. Вырастет и оборот денежных средств в этом секторе с 412,9 млрд рублей в 2019-м до 562,7 млрд рублей в 2024 году.

В период до 2024 года также запланировано увеличение экспорта товаров и услуг до 491,2 млн долларов США (в 2019-м – 326,5 млн долларов США).

Пресс-служба Правительства Тверской области