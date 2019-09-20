На портале «Культура.рф» состоится прямая трансляция открытия фестиваля «Музыкальная осень в Твери»

1 октября состоится прямая трансляция открытия 50-го фестиваля «Музыкальная осень в Твери» из областной академической филармонии. Начало показа – в 18:30, он состоится на портале «Культура.РФ». Посмотреть выступление артистов на тверской сцене можно на https://www.culture.ru/live/1086.

Онлайн-трансляцию знаковых культурных событий страны на сайте «Культура.РФ» организует Министерство культуры Российской Федерации в рамках национального проекта «Культура».

Юбилейный фестиваль «Музыкальная осень в Твери» пройдет с 1 по 30 октября. По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие масштабные события и проекты являются важным вкладом в развитие культуры тверского края и всей России.

1 октября на портале жители России смогут послушать «Реквием» Дж. Верди, который откроет масштабный музыкальный форум. Произведение исполнят Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата», группа исполнителей на медно-духовых инструментах из Москвы, Хоровая школа мальчиков и юношей из Конаково, Губернаторский камерный хор «Русский партес». Произведение сочетает в себе оперную драматургию, симфонические и хоровые пассажи с виртуозными сольными партиями.

С 5 по 27 октября на сцене филармонии выступят «Фонограф-Джаз-Квартет» с программой «Посвящение Оскару Питерсону», органист Константин Волостнов, лауреат международных конкурсов Владислав Косарев (баритон), баянист-виртуоз Максим Сальников, Московский государственный академический театр танца «Гжель», оркестр «Российская камерата» под управлением приглашенного дирижера из Польши Пиотра Сулковски.

Кроме того, в эти дни Губернаторский камерный хор «Русский партес» отметит 30-летие творческой деятельности. Главным событием вечера станет премьера Хорового театрализованного действа «Соловьиное эхо».

30 октября фестиваль «Музыкальная осень в Твери» завершится юбилейным концертом вокальной группы «Cool & Jazzy».

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Пресс-служба Правительства Тверской области