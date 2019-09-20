В Твери прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека

30 сентября в Твери прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. В нем приняли участие граждане пожилого возраста, ветераны, активисты общественных организаций и объединений пенсионеров.

Президентом РФ Владимиром Путиным поставлена задача по повышению качества и продолжительность жизни людей старшего поколения.

«В Тверской области расширяются меры поддержки ветеранов, реализуются программы и проекты, направленные на улучшение медицинского и социального обслуживания граждан пенсионного и предпенсионного возраста, их профессиональное переобучение и успешную самореализацию. Гражданам старшего возраста и сегодня принадлежит важная роль в социально-экономическом и духовном развитии Тверской области и всей России», - считает Губернатор Игорь Руденя.

С 2019 года в Тверской области реализуется федеральный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография». В рамках проекта предусмотрена диспансеризация и иммунизация жителей региона пенсионного возраста, проживающих в социальных учреждениях; обучение граждан предпенсионного возраста по линии службы занятости.

В текущем году в рамках реализации мероприятий по проекту «Старшее поколение» приобретены и переданы комплексным центрам социального обслуживания населения Верхневолжья 16 новых автобусов марки «Газель- Nexst» вместимостью 16 посадочных мест. На эти цели из федерального бюджета было направлено 30,4 млн рублей. На новых автобусах граждане старшего возраста, проживающие в сёлах, могут приезжать на приём в медицинские учреждения как к узким специалистам, так и для прохождения диспансеризации. Новый транспорт отвечает всем требованиям безопасности, оснащён устройством экстренных вызовов ЭРА-ГЛОНАСС, тахографами, кондиционерами.

Также к 2022 году планируется сформировать систему долговременного ухода, социальной и медицинской помощи для граждан, которые в этом нуждаются. Пилотными площадками станут Тверь и Ржев.

В Тверской области проживают почти 370 тысяч людей пожилого возраста. Для них в регионе действуют различные виды социальной помощи. Это компенсация затрат на изготовление и ремонт зубных протезов, материальная помощь в трудной жизненной ситуации и на проезд в общественном транспорте, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и другие. Среди наиболее востребованных мер поддержки – социальное обслуживание на дому, предоставление «социального автомобиля» и «социального такси», прокат средств адаптации (трости, костыли, инвалидные коляски, ходунки и другое), услуги юриста, психолога.

Представители старшего поколения Тверской области ведут активный образ жизни. Они занимаются скандинавской ходьбой, социальным туризмом, изучают компьютерную грамотность, проявляют творческие способности.

В сентябре этого года в Верхневолжье прошел областной фестиваль творчества граждан пожилого возраста «Мои года – Мое богатство», в котором приняли участие более 80 коллективов из 37 муниципальных образований Тверской области. Свои таланты в различных номинациях фестиваля продемонстрировали более 500 человек.

На территории области действуют более 300 клубов и объединений по интересам для пожилых людей, в которых занимаются более 8 тысяч граждан пожилого возраста.

На территории региона реализуются программы «Бабушка, дедушка - онлайн», «Азбука Интернета» и другие, в рамках которых граждане пожилого возраста и инвалиды бесплатно обучаются основам компьютерной грамотности и получению государственных услуг в электронном виде. С начала действия программы обучилось более 4000 человек.

С 2013 года проводится областной чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. В 2019 году в нем участвовали 27 человек из 21 муниципального образования. Победители приняли участие в IX Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью.



Пресс-служба Правительства Тверской области