Предприниматели Тверской области могут принять участие в образовательном проекте «Школа экспорта РЭЦ»

В Тверской области в октябре стартует образовательный проект «Школа экспорта РЭЦ» для представителей экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства. Он будет реализован в соответствии с заключенным соглашением между Министерством экономического развития Тверской области, АО «Российский экспортный центр», АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный центр».

В Послании Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию поставлена задача за 6 лет увеличить объём несырьевого экспорта более чем в 1,5 раза.

«С 2016 года объём экспорта товаров, производимых в нашем регионе, увеличился в 1,5 раза. На внешних рынках высоким спросом пользуется продукция наших предприятий машиностроительной, кожевенной, деревообрабатывающей и металлообрабатывающей промышленности. У Тверской области сформирован достаточный потенциал для наращивания и развития экспорта услуг и товаров, которые у нас производятся», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Участие предпринимателей в образовательной программе бесплатное. Ближайшие мероприятия пройдут с участием экспертов федерального уровня по вопросам таможенного регулирования. Основным оператором для реализации образовательной программы на территории Тверской области станет Центр поддержки экспорта региона.

Программы обучения представлены на сайте «Школы экспорта РЭЦ» https://exportedu.ru/. Информация о датах и месте проведения образовательных мероприятий будет размещена на сайте Министерства экономического развития Тверской области, сайте Центра поддержки экспорта Тверской области https://export69.ru, сайте Центра поддержки предпринимательства Тверской области https://мойбизнес69.рф, а также направлена экспортно-ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства региона.

По вопросам, связанным с участием в образовательных мероприятиях «Школы экспорта РЭЦ» и мерам поддержки экспорта можно обращаться в Центр поддержки экспорта по телефону 79-02-15, 8-800-200-11-69 (звонок с территории РФ бесплатный).

Образовательный проект является частью системной работы, реализуемой Правительством Тверской области, по поддержке экспортно-ориентированных предприятий региона.

В Верхневолжье разработана Концепция развития внешнеэкономических связей и стимулирования экспорта. Работа ведется в рамках реализации национальных проектов по поддержке предпринимательской активности, международной кооперации, занятости и производительности труда.

Ключевые направления – вовлечение в экспортную деятельность производителей тверского региона, определение рынков и поиск покупателей с участием Центра поддержки экспорта, Российского экспортного центра, Торгового представительства РФ и других структур. Организации оказывают юридическую поддержку, содействие в сопровождении переговоров, подготовке контрактов, продвижении товаров и других этапах взаимодействия с зарубежными партнерами.

В мае текущего года Правительством Тверской области была организована бизнес-миссия в Германию под руководством Губернатора Игоря Рудени. Цель этой работы – развитие действующих и формирование новых рынков сбыта для производителей.

Помимо этого, в первом полугодии 2019-го были организованы бизнес-миссии в Беларусь, Армению, Азербайджан с участием 26 предприятий региона и более 120 зарубежных компаний.

В этом и будущем годах запланировано участие областных производителей в выставочных мероприятиях в Чешской Республике, КНР, ФРГ. А также бизнес-миссии в Венгрию, Казахстан, КНР, Австрию, ФРГ. Приоритетными рынками определены Северная и Центральная Европа, Беларусь, Вьетнам и другие страны.

Целевые показатели работы по развитию внешнеэкономических связей в рамках Концепции - увеличение объемов экспорта несырьевых и неэнергетических товаров и услуг до 482,3 млн долларов США в 2024 году, количества субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт – до 135.

Кроме того, запланировано внедрение регионального экспортного стандарта, который предусматривает унифицированные подходы по созданию благоприятных условий для экспорта с учетом территориальной специфики.

Пресс-служба Правительства Тверской области