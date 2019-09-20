Игорь Руденя подвел итоги состоявшегося в Твери IT-форума Digital Days

30 сентября Губернатор Игорь Руденя провел совещание с членами Правительства Тверской области. Глава региона подвел итоги прошедшего в Твери 27-28 сентября IT-форума Digital Days.

«IT-форум объединил людей самого разного возраста, специалистов сферы информационных технологий – людей с особым, креативным мышлением. Это подтверждает интерес к вопросам цифровизации, цифровых технологий, которые сегодня присутствуют практические в каждом направлении нашей жизни и в каждой отрасли нашей экономики. Мы являемся не просто пользователями программ и гаджетов. Самое главное сегодня – это умение интегрировать и использовать новейшие технологии в работе», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что Тверь является одним из исторических центров развития информационных технологий в стране. Здесь была создана одна из ведущих школ программирования в Советском Союзе, а затем в Российской Федерации.

Сегодня в Тверской области сосредоточены научно-исследовательские институты и производственные объединения, IT-компании, которые работают над внедрением автоматизированных систем управления космическими аппаратами, разработкой программного оборудования, инновационных решений для различных отраслей экономики.

Как подчеркнул Игорь Руденя, цифровизация должна активно развиваться в ключевых для Тверской области отраслях. Это сельское и лесное хозяйство, стекольная, машиностроительная промышленность и другие направления.

Выступая на пленарной сессии форума 27 сентября, Губернатор Игорь Руденя озвучил ряд предложений по развитию в тверском регионе индустрии информационных технологий и цифровой экономики.

В Тверской области будет разработана и реализована отдельная региональная госпрограмма в IT-сфере и создан самостоятельный орган исполнительной власти по цифровому развитию и информационным технологиям. В Законодательное Собрание Тверской области внесён законопроект о сокращении в 4 раза ставки налога для IT-компаний, использующих упрощённый режим налогообложения. Аналогичные меры по уменьшению стоимости патента будут приняты для предприятий отрасли, работающих по патентной системе налогообложения.

В Твери также планируется создание IT-колледжа для подготовки молодых специалистов в соответствии с потребностями конкретных компаний.

За два дня работы Digital Days его посетили 1,5 тысячи человек. Спикерами стали ведущие представители IT сферы России и зарубежья. Кроме того, на форуме работала выставка новейших IT достижений.

На организационном совещании также были рассмотрены обращения граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, работы дошкольных образовательных учреждений Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области