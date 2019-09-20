Педагог из Тверской области стал лауреатом первого тура всероссийского конкурса «Учитель года»

Учитель технологии школы №19 Твери Михаил Ракитин вошёл в число лауреатов первого тура всероссийского конкурса «Учитель года 2019». Торжественная церемония подведения итогов первого тура конкурса прошла в столице Чечни – городе Грозный. Право представлять Тверскую область на всероссийском уровне Михаил Ракитин получил, став победителем регионального этапа конкурса «Учитель года».

В Верхневолжье конкурсы педагогического мастерства - «Учитель года», «Воспитатель года», «Преподаватель года» и «Мастер производственного обучения года» проводятся при поддержке Правительства Тверской области. Они направлены на выявление, поощрение талантливых педагогов, повышение престижа профессии, распространение инновационного опыта лучших педагогов Верхневолжья.

«Ежегодно конкурсы открывают яркие таланты среди учителей, воспитателей, наставников Тверской области, служат распространению передового опыта в сфере образования и воспитания детей, росту общего уровня педагогической культуры в регионе», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2019 году в региональном этапе конкурса «Учитель года России» приняли участие 27 педагогов. Победителем стал Михаил Ракитин, призёрами - учитель географии школы №1 Бологое Наталья Дамения, учитель русского языка и литературы Старицкой школы Наталья Куденко, учитель русского языка и литературы Королевщинской школы Жарковского района Анна Пушкина, учитель начальных классов гимназии №2 Осташкова Елена Стенченкова.

Участие в первом туре Всероссийского конкурса «Учитель года» приняли 85 учителей со всей России. В течение недели лучшие педагоги страны проводили открытые уроки и внеурочные занятия. По итогам конкурса лауреатами стали 15 педагогов.

1 октября будут названы имена пяти финалистов конкурса. 3 октября состоится финальное испытание - «Разговор с министром». 4 октября в Государственном Кремлевском Дворце будет объявлен победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019».

Пресс-служба Правительства Тверской области