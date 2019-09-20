Инициативы Игоря Рудени по развитию IT-сферы в Тверской области отмечены в рейтинге «Губернаторская повестка»

Предложения губернатора Игоря Рудени по развитию в тверском регионе индустрии информационных технологий и цифровой экономики вошли в рейтинг «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, 27-28 сентября в Тверской области проходил IT-форум Digital Days. На площадке, объединившей более 800 представителей сферы из разных регионов России, обсуждались новейшие цифровые технологии и инновационные решения для предприятий. Организаторами события выступили Правительство Тверской области и компания Accenture. В торжественном открытии и пленарной сессии форума принял участие губернатор Игорь Руденя.

«В Тверской области сосредоточены авторитетные научно-исследовательские институты и производственные объединения, IT-компании, способные предложить практически весь спектр продуктов и услуг. Ежегодный объём регионального рынка IT-технологий составляет около полутора миллиардов рублей. Но возможности Тверской области в этой сфере значительно больше», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор озвучил ряд предложений по развитию в тверском регионе индустрии информационных технологий и цифровой экономики. Так, в Тверской области будет разработана и реализована отдельная региональная госпрограмма в IT-сфере и создан самостоятельный орган исполнительной власти Тверской области по цифровому развитию и информационным технологиям, что позволит сформировать единую систему эффективной реализации на территории тверского региона национального проекта «Цифровая экономика» и федеральных программ в этой сфере.

Ещё одно направление – поддержка представителей сферы на законодательном уровне. По словам Игоря Рудени, в Законодательное собрание Тверской области уже внесён законопроект о сокращении в 4 раза ставки налога для IT-компаний, использующих упрощённый режим налогообложения. Аналогичные меры по уменьшению стоимости патента будут приняты для предприятий отрасли, работающих по патентной системе налогообложения.

Игорь Руденя также сообщил о планах по созданию в Твери IT-колледжа для подготовки молодых специалистов в соответствии с потребностями конкретных компаний. Предприятия будут участвовать в определении цифр набора абитуриентов, разработке учебных программ и проводить стажировку студентов.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.