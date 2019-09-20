Зубцов Тверской области приглашает на фестиваль народного творчества «Барыня капуста»

5 октября в Зубцове Тверской области пройдёт XII межрайонный открытый фестиваль народного творчества «Барыня капуста-2019». На него приглашаются представители сельских поселений Зубцовского района, муниципальных образований Тверской области и других регионов. Фестиваль пройдет на площади им. Ленина с 10:00 до 14:00.

Заявки на участие в празднике принимаются до 1 октября в центральном Доме культуры Зубцовского района и по телефонам: 8(48262) 2-16-32, 2-18-46.

«Проведение интересных событийных мероприятий – одно из ключевых направлений, связанных с развитием туриндустрии Тверской области», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Идея фестиваля «Барыня капуста» основана на обычае жителей Зубцовского уезда устраивать народный праздник по случаю заготовки капусты на зиму, который проходил в конце сентября – начале октября.

Гостей ждёт концертно-развлекательная программа с костюмированными выступлениями. На протяжении фестиваля будет работать сельскохозяйственная ярмарка, запланированы конкурсы на лучшее блюдо, поделку и многое другое. Народные умельцы представят уникальные композиции из овощей. Центральным событием фестиваля станет флешмоб по квашению капусты.

Туризм – одно из основных направлений развития малого и среднего предпринимательства, экономики в целом. В числе задач профильной региональной государственной программы – рост туристического потока в Верхневолжье.

По данным областного Министерства туризма, за весенне-летний сезон турпоток в Тверскую область увеличился на 8,8 %. За этот период 2018 года регион посетили 877 тысяч человек, зарегистрированных в коллективных средствах размещения, в текущем году – 954 тысячи человек. До 2023-го планируется практически вдвое увеличить туристический поток в Верхневолжье – до 2,6 млн человек в год.

В региональную госпрограмму включены мероприятия по поддержке участников рынка. Это субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на создание новых объектов турпоказа, организацию туристических поездок для школьников, приобретение автобусов, классификацию гостиниц.

Пресс-служба Правительства Тверской области