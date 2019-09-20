Более 50 спортсменов из разных регионов принимают участие в Первенстве Тверской области по конному спорту

29 сентября – второй день Первенства Тверской области по конному спорту. Соревнования проходят на Тверском ипподроме и объединяют более 50 участников из Твери и других регионов страны.

Сегодня состоятся соревнования по конкуру. В программе - маршрут №1 - немецкая техническая программа на рыси; маршрут №2 - 40-60 см, «На чистоту и резвость», маршрут №3 - 80 см, «На чистоту и резвость», маршрут №4 - 100 см, «Классический и перепрыжкой».

Первенство проводится при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Тверской области. Организатор соревнований - Конноспортивный центр им. Натальи Серовой. В июне текущего года одна из воспитанниц Центра Мария Рябкова, представляющая Тверскую область, стала победительницей Первенства ЦФО, в августе 2019 года вошла в ТОП-20 спортсменов России на Всероссийской спартакиаде учащихся.

Пресс-служба Правительства Тверской области