900 школьников и студентов Тверской области получили компенсацию за покупку абонементов на пригородные поезда в 2019 году

Более 3,1 млн рублей из областного бюджета направлено с начала года на компенсацию по приобретению школьниками и студентами Тверской области абонементных билетов на проезд в пригородных поездах. Получателями компенсации стали 901 человек. Всего в 2019 году общий объем финансирования расходов по данному направлению составляет 6,2 млн рублей.

Обеспечение комфортных условий для обучения детей, в том числе решение вопросов транспортного обслуживания — в числе ключевых задач, поставленных Губернатором Игорем Руденей.

Право на получение компенсации в размере 50% стоимости абонемента имеют воспитанники и учащиеся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций старше 7 лет, студенты вузов и колледжей очной формы обучения, место жительства либо место обучения которых находится на территории Тверской области.

Компенсация выплачивается на абонементные билеты сроком действия с 1 января по 30 июня включительно и с 1 сентября по 31 декабря включительно.

В Тверской области с начала текущего года 588 студентов получили компенсацию затрат на проезд к месту обучения. Выплата предусмотрена учащимся очной формы в начальных профессиональных, средних специальных и высших учебных заведениях Твери и области. Эта мера поддержки предоставляется иногородним студентам в возрасте до 23 лет из семей, где среднедушевой доход не превышает величину полуторакратного размера прожиточного минимума населения.

Пресс-служба Правительства Тверской области