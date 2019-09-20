Столица Верхневолжья принимает участие во Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни»

29 сентября в 12.00 в Твери стартует Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни». Мероприятие приурочено ко Всемирному дню сердца и проводится Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации» совместно с региональным отделением Общероссийского народного фронта, региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики», Советом муниципальных образований Тверской области, администрацией города Твери.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, подобные проекты позволяют привлечь внимание граждан к своему здоровью, усилить профилактическую работу, приобщиться к здоровому образу жизни.

В общей сложности участники дистанции пройдут порядка 7 километров. Старт акции будет дан на площадке у памятника А. С. Пушкину в Городском саду. Сбор участников в 11.30. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте https://greenego.ru/reg10k/

После прохождения дистанции всем любителям спорта и здорового образа жизни будут вручены именные сертификаты участника акции.

Впервые Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» прошла в регионах страны в 2014 году. В 2019-м в Тверской области акция Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» прошла 7 апреля, на пешеходный маршрут здоровья вышли 900 жителей Верхневолжья.