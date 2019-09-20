Губернатор Игорь Руденя поздравил машиностроителей Тверской области с профессиональным праздником

29 сентября в Российской Федерации отмечается День машиностроителя. Работников и ветеранов машиностроительного комплекса Тверской области с профессиональным праздником поздравил Губернатор Игорь Руденя.

Как подчеркнул Игорь Руденя, сегодня машиностроение в Тверской области демонстрирует высокие темпы роста, активно внедряются передовые, в том числе цифровые технологии.

«В Тверской области труд машиностроителей заслуженно пользуется особым почетом и уважением. Мы гордимся нашими производствами, инженерами, мастерами и рабочими, которые разрабатывают и выпускают уникальную продукцию, – от самых современных вагонов железнодорожного транспорта до комплектующих самолетов мировых брендов и специализированной техники», - говорится в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Глава региона выразил уверенность, что высокий профессионализм позволит тверским машиностроителям внести достойный вклад в реализацию национальных проектов.

Пресс-служба Правительства Тверской области