Осташков Тверской области вошёл в ТОП-10 самых посещаемых туристами городов России

В 2019 году город Осташков Тверской области стал одним из самых посещаемых туристами городов России. Рейтинг составлен на основе данных по бронированию жилья.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, Осташковский городской округ – одна из наиболее перспективных территорий Тверской области для развития туризма. Повышению привлекательности муниципалитета для гостей будет способствовать создание новых объектов показа, приведение в порядок дорог. В частности, в 2019 году в программу ремонта вошли участки автодорог «Торжок – Осташков», «Осташков - Селижарово – Ржев».

Уже год между Бологое и Осташковом курсирует пригородный ретро-поезд на паровой тяге. Его запуск - одно из значимых событий в сфере туриндустрии Тверской области, первое в новейшей истории России регулярное железнодорожное сообщение, где вагоны тянет за собой паровоз.

Также в десятку самых привлекательных городов у туристов в этом году вошли Ялта, Феодосия, Сочи, Евпатория, Алушта, Санкт-Петербург, Краснодар, Москва, Казань. По опубликованным российским сервисом бронирования жилья для отдыха Tvil.ru данным туристы останавливались в Осташкове в среднем на четыре дня.

Главная достопримечательность Осташковского городского округа – озеро Селигер. Около 15% территории муниципального образования занято памятниками природы и заказниками. Здесь насчитывается свыше 500 исторических и археологических памятников, начиная с эпохи палеолита и заканчивая XIX веком, десятки памятников архитектуры федерального значения.

На осташковской земле находится одна из духовных святынь России – Нило-Столобенская пустынь, которая ежегодно привлекает тысячи паломников. В деревне Волговерховье берёт начало великая река Волга.

Пресс-служба Правительства Тверской области