На «Ярмарке продовольствия» в Твери представлена продукция фермерских хозяйств из районов Верхневолжья

28 сентября 2019 года в Твери проходит областная выставка «Ярмарка продовольствия», где представлена продукция предприятий и фермерских хозяйств из районов Верхневолжья.

Губернатор Игорь Руденя считает, что проведение ярмарок позволяет обеспечивать население региона качественными продуктами, расширять рынки сбыта для сельхозпроизводителей, способствует развитию кооперации.

На областной ярмарке представлен широкий ассортимент мясной, рыбной, молочной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий, продукции птицеводства, различные сорта меда, изделия народных промыслов, большой выбор картофеля и овощей, произведенной фермерскими, личными подсобными хозяйствами, предприятиями перерабатывающей промышленности тверского региона.

«Ярмарка продовольствия» открыта с 10:00 до 17:00 на прилегающей к ТЦ «Лента» территории по адресу Московское шоссе, 16, корп. 3.

Для гостей ярмарки организаторы подготовили также концертно-развлекательную программу с конкурсами, анимацией и выступлениями творческих коллективов.

Пресс-служба Правительства Тверской области