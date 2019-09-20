Григорий Пащенко: Тверская область постепенно становится цифровым регионом

Руководитель федерального проекта «Кибердружина» Григорий Пащенко прокомментировал изданию «Тверские ведомости» проведение в Твери форума цифровой трансформации бизнеса и власти «Digital Days»:

- В последнее время Тверская область становится одним из цифровых регионов страны. Большая заслуга в этом принадлежит губернатору Игорю Рудене – руководителю современному в полном смысле этого слова. Вспомним хотя бы то, что именно мы первыми в России перешли на цифровое эфирное телевещание, что IT и 3D-технологии наши дети изучают со школьных лет в технопарке «Кванториум», а скоро в регионе будет создана целая сеть таких учреждений при школах и т.д. И совсем неслучайно именно Тверь стала площадкой для такого масштабного IT-форума, как «Digital Days». На мой взгляд, на такие площадки нужно по максимуму приглашать молодежь – молодых ученых, стартаперов, инженеров, студентов, наконец. А для кого еще тогда все это проводить? Предоставить сцену новому поколению – вот главная задача. Об этом говорил сегодня и губернатор Игорь Руденя: в Твери планируется создать IT-колледж для подготовки молодых специалистов в соответствии с потребностями конкретных компаний. Предприятия будут участвовать в определении количества абитуриентов, разработке учебных программ, проводить стажировку студентов. Очень правильный подход.

Напомним, в Твери проходит Форум цифровой трансформации Digital days – 27 и 28 сентября. Тверская область еще с советских времен лидирует в сфере цифровых технологий среди регионов Центральной России. В последние годы в этой отрасли реализовано несколько важных проектов – в частности, в Удомле открылся центр хранения данных корпорации «Росатом», так называемый проект «Менделеев», на который было потрачено 5,8 млрд.рублей. В 2018 году в Твери открылся детский центр цифровых технологий «Кванториум». Весной нынешнего года состоялась встреча представителей IT-бизнеса с губернатором Игорем Руденей, тогда же по поручению главы региона началось создание современной системы развития и поддержки IT-бизнеса, а в Министерстве экономического развития создано новое структурное подразделение, которое занимается разработкой первого в регионе специализированного IT-технопарка. В Тверском университете до сих пор работает сильнейшая в отрасли кафедра прикладной математики и кибернетики, а успехи тверских программистов известны не только в нашей стране, но и за ее пределами. Следует отметить, что сегодня Тверская область входит в десятку регионов ЦФО по количеству абонентов сети Интернет, а в России занимает 18-е место по числу налогов, собираемых именно с предприятий, работающих в секторе IT.

https://vedtver.ru/news/opinions/grigoriy-pashchenko-tverskaya-oblast-postepenno-stanovitsya-tsifrovym-regionom/