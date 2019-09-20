Денис Моисеев: Цифровизация медицины – региональный приоритет

Молодежный министр здравоохранения Тверской области Денис Моисеев прокомментировала изданию «Тверские ведомости»:

- Внедрение инноваций в сферу здравоохранения стремительно изменяет способы диагностики и лечения, формы взаимодействия врачей с пациентами и коллегами. Сегодня в Твери начал свою работу крупный IT-форум «Digital Days», который, я уверен, станет еще одним шагом на пути региона к всеобщей цифровизации, которая значительно улучшит нашу жизнь. Губернатор Игорь Руденя поставил абсолютно правильную задачу: не просто обеспечить поликлиники и больницы Тверской области высокоскоростным интернетом, а добиться того, чтобы люди попадали на прием и проходили медицинское обследование без нервов и очередей, особенно наши ветераны, которые не всегда разбираются в таких понятиях, как «информационные технологии» и «электронная запись». А врачи должны избавиться от ненужной бумажной работы и больше времени уделять пациентам, постоянно повышая свою квалификацию. Для Тверской области цифровизация медицины – это приоритет. У нас уже действует информационная система, напрямую связывающая ряд ЦРБ с областной клинической больницей. С помощью этой системы врачи муниципальных учреждений здравоохранения в режиме онлайн могут связаться со специалистами ОКБ и получить необходимую консультацию. Одними из первых в России в нашей областной больнице внедряют электронные браслеты с чипами для пациентов. Больные получат такие браслеты с первичной информацией о заболевании при поступлении в приемное отделение. В дальнейшем все данные об исследованиях и лечении этих пациентов будут аккумулироваться на чипе. Такая система идентификации повысит точность диагнозов и поможет исключить врачебные и сестринские ошибки.

Напомним, в Твери проходит Форум цифровой трансформации Digital days – 27 и 28 сентября. Тверская область еще с советских времен лидирует в сфере цифровых технологий среди регионов Центральной России. В последние годы в этой отрасли реализовано несколько важных проектов – в частности, в Удомле открылся центр хранения данных корпорации «Росатом», так называемый проект «Менделеев», на который было потрачено 5,8 млрд.рублей. В 2018 году в Твери открылся детский центр цифровых технологий «Кванториум». Весной нынешнего года состоялась встреча представителей IT-бизнеса с губернатором Игорем Руденей, тогда же по поручению главы региона началось создание современной системы развития и поддержки IT-бизнеса, а в Министерстве экономического развития создано новое структурное подразделение, которое занимается разработкой первого в регионе специализированного IT-технопарка. В Тверском университете до сих пор работает сильнейшая в отрасли кафедра прикладной математики и кибернетики, а успехи тверских программистов известны не только в нашей стране, но и за ее пределами. Следует отметить, что сегодня Тверская область входит в десятку регионов ЦФО по количеству абонентов сети Интернет, а в России занимает 18-е место по числу налогов, собираемых именно с предприятий, работающих в секторе IT.

https://vedtver.ru/news/opinions/denis-moiseev-tsifrovizatsiya-meditsiny-regionalnyy-prioritet/