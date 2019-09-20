Олег Лебедев: Тверская область может стать лидером в освоении цифровых технологий

Депутат Законодательного собрания Тверской области прокомментировал изданию «Тверские ведомости» несколько важных инициатив, прозвучавших на форуме цифровых технологий Digital days:

- С большим интересом слежу за тем, как проходит форум. Поскольку форум еще идет, и будет второй день работы, сейчас можем говорить только о неких предварительных инициативах и решениях. Я поддерживаю инициативу губернатора о снижении налогов для компаний, работающих в IT-сфере. Это сделает привлекательной Тверь для открытия здесь новых офисов таких компаний, а следовательно, создание технологичных рабочих мест. На это же работает и предложение о создании колледжа, где будут готовить специалистов, работающих в «цифровых» сегментах региональной экономики. А также создание профильного министерства в региональном правительстве, которое займется этим направлением. Разумная политика поддержки IT-бизнеса может привести к тому, что со временем Тверская область может стать лидером в освоении и продвижении цифровых технологий.

Напомним, в Твери проходит Форум цифровой трансформации Digital days – 27 и 28 сентября. Тверская область еще с советских времен лидирует в сфере цифровых технологий среди регионов Центральной России. В последние годы в этой отрасли реализовано несколько важных проектов – в частности, в Удомле открылся центр хранения данных корпорации «Росатом», так называемый проект «Менделеев», на который было потрачено 5,8 млрд.рублей. В 2018 году в Твери открылся детский центр цифровых технологий «Кванториум». Весной нынешнего года состоялась встреча представителей IT-бизнеса с губернатором Игорем Руденей, тогда же по поручению главы региона началось создание современной системы развития и поддержки IT-бизнеса, а в Министерстве экономического развития создано новое структурное подразделение, которое занимается разработкой первого в регионе специализированного IT-технопарка. В Тверском университете до сих пор работает сильнейшая в отрасли кафедра прикладной математики и кибернетики, а успехи тверских программистов известны не только в нашей стране, но и за ее пределами. Следует отметить, что сегодня Тверская область входит в десятку регионов ЦФО по количеству абонентов сети Интернет, а в России занимает 18-е место по числу налогов, собираемых именно с предприятий, работающих в секторе IT.

https://vedtver.ru/news/opinions/oleg-lebedev-tverskaya-oblast-mozhet-stat-liderom-v-osvoenii-tsifrovykh-tekhnologiy-/