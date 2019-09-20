Арман Исоян: Без цифровых технологий образование не может развиваться

С самыми передовыми IT-технологиями, как прокомментировал изданию «Тверские ведомости» заместитель руководителя тверского детского технопарка «Кванториум» Арман Исоян, молодежь как раз и знакомится на таких форумах, как «Digital Days»:

- Лично я, в отличие от многих других моих коллег по «Кванториуму», не принимаю участие в стартовавшем сегодня в Твери форуме «Digital Days», так как активно готовлюсь к фестивалю «Nauka 0+». Но, думаю, у этих двух масштабных мероприятий найдется немало точек пересечения. На таких площадках (в нашем фестивале примет участие более 40 различных организаций) можно расширить кругозор, ответить для себя на десятки вопросов, понять, в чем же, собственно, значение науки и современных технологий, без которых сегодня образование не может развиваться. А главное, у общества меняется отношение к тому, чем мы занимаемся. «Зачем нам на Земле космические исследования?» - так может сказать только тот, кто не знает, что многие такие разработки пришли в нашу бытовую жизнь, в науке все взаимосвязано. И один мощный рывок (вспомним хотя бы открытие электричества) может кардинально изменить окружающий мир.

Напомним, в Твери проходит Форум цифровой трансформации Digital days – 27 и 28 сентября. Тверская область еще с советских времен лидирует в сфере цифровых технологий среди регионов Центральной России. В последние годы в этой отрасли реализовано несколько важных проектов – в частности, в Удомле открылся центр хранения данных корпорации «Росатом», так называемый проект «Менделеев», на который было потрачено 5,8 млрд.рублей. В 2018 году в Твери открылся детский центр цифровых технологий «Кванториум». Весной нынешнего года состоялась встреча представителей IT-бизнеса с губернатором Игорем Руденей, тогда же по поручению главы региона началось создание современной системы развития и поддержки IT-бизнеса, а в Министерстве экономического развития создано новое структурное подразделение, которое занимается разработкой первого в регионе специализированного IT-технопарка. В Тверском университете до сих пор работает сильнейшая в отрасли кафедра прикладной математики и кибернетики, а успехи тверских программистов известны не только в нашей стране, но и за ее пределами. Следует отметить, что сегодня Тверская область входит в десятку регионов ЦФО по количеству абонентов сети Интернет, а в России занимает 18-е место по числу налогов, собираемых именно с предприятий, работающих в секторе IT.