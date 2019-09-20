Олег Дубов: Цифровизация – единственный путь в будущее

Глава Оленинского района Олег Дубов прокомментировал изданию «Тверские ведомости», как муниципалитет переходит на «цифру»:

«Для Тверской области сфера IT является важной и перспективной в связи с развитием цифровой экономики, а также цифровизацией социальной сферы - здравоохранения, образования, соцзащиты населения. Сегодня для нашей страны это единственный путь в успешное будущее. Своим опытом, как проходит реализация программ цифровизации, представители российских компаний и предприятий делятся на площадках форума «Digital Days», который открылся сегодня в Твери.

Масштабная и быстрая цифровизация Тверской области – такую задачу поставил губернатор Игорь Руденя, и мы ее решаем. У нас в районе работает школьная электронная библиотека, активно внедряются электронные дневники. В системе здравоохранения в режиме онлайн налажена связь врачей нашей ЦРБ с высококвалифицированными специалистами областной клинической больницы, которые в тяжелых случаях всегда помогают быстро поставить диагноз и назначить лечение. Идет подготовительная работа по подключению к скоростной сети интернет наших ФАПов. Многое сделано и по переводу в электронный оборот документов, что делает работу госучреждений более оперативной и эффективной".

Напомним, в Твери проходит Форум цифровой трансформации Digital days – 27 и 28 сентября. Тверская область еще с советских времен лидирует в сфере цифровых технологий среди регионов Центральной России. В последние годы в этой отрасли реализовано несколько важных проектов – в частности, в Удомле открылся центр хранения данных корпорации «Росатом», так называемый проект «Менделеев», на который было потрачено 5,8 млрд.рублей. В 2018 году в Твери открылся детский центр цифровых технологий «Кванториум». Весной нынешнего года состоялась встреча представителей IT-бизнеса с губернатором Игорем Руденей, тогда же по поручению главы региона началось создание современной системы развития и поддержки IT-бизнеса, а в Министерстве экономического развития создано новое структурное подразделение, которое занимается разработкой первого в регионе специализированного IT-технопарка. В Тверском университете до сих пор работает сильнейшая в отрасли кафедра прикладной математики и кибернетики, а успехи тверских программистов известны не только в нашей стране, но и за ее пределами. Следует отметить, что сегодня Тверская область входит в десятку регионов ЦФО по количеству абонентов сети Интернет, а в России занимает 18-е место по числу налогов, собираемых именно с предприятий, работающих в секторе IT.

https://vedtver.ru/news/opinions/oleg-dubov-tsifrovizatsiya-edinstvennyy-put-v-budushchee/