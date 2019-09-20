Михаил Бабайцев: Такие IT-форумы расширяют границы науки

Преподаватель тверского детского технопарка «Кванториум» прокомментировал изданию «Тверские ведомости»:

- Нужно помнить, что в IT мы лидировали еще в советские годы, хотя тогда и понятий таких еще не было. Слава о наших тверских программистах шла далеко за пределами региона, да и сейчас мы, несмотря на провал 1990-х, держим марку. Но нам нужны новые кадры в цифровых технологиях. Я не рассматриваю форум «Digital Days» как образовательную площадку. Но это отличная возможность увидеть и понять рыночные отношения в сфере IT, узнать, как работают современные программисты и т.д. А это не просто расширяет кругозор молодых специалистов – это расширяет границы самой науки. Мы в этом тоже участвуем – представляем на форумной выставке свой стенд - VR-очки, дроны, роботы и другую технику.

Напомним, в Твери проходит Форум цифровой трансформации Digital days – 27 и 28 сентября. Тверская область еще с советских времен лидирует в сфере цифровых технологий среди регионов Центральной России. В последние годы в этой отрасли реализовано несколько важных проектов – в частности, в Удомле открылся центр хранения данных корпорации «Росатом», так называемый проект «Менделеев», на который было потрачено 5,8 млрд.рублей. В 2018 году в Твери открылся детский центр цифровых технологий «Кванториум». Весной нынешнего года состоялась встреча представителей IT-бизнеса с губернатором Игорем Руденей, тогда же по поручению главы региона началось создание современной системы развития и поддержки IT-бизнеса, а в Министерстве экономического развития создано новое структурное подразделение, которое занимается разработкой первого в регионе специализированного IT-технопарка. В Тверском университете до сих пор работает сильнейшая в отрасли кафедра прикладной математики и кибернетики, а успехи тверских программистов известны не только в нашей стране, но и за ее пределами. Следует отметить, что сегодня Тверская область входит в десятку регионов ЦФО по количеству абонентов сети Интернет, а в России занимает 18-е место по числу налогов, собираемых именно с предприятий, работающих в секторе IT.

https://vedtver.ru/news/opinions/mikhail-babaytsev-takie-it-forumy-rasshiryayut-granitsy-nauki/