На III Тверском туристском форуме подвели предварительные итоги развития туриндустрии Верхневолжья в 2019 году

27 сентября, во Всемирный день туризма, в столице Верхневолжья прошёл III Тверской туристский форум. Он объединил более 150 участников – руководителей гостиниц и отелей, представителей туроператоров, сотрудников музеев, экскурсоводов, которые ежедневно трудятся над повышением туристической привлекательности региона.

«Туризм – одно из основных направлений развития малого и среднего предпринимательства, экономики в целом», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В регионе принята профильная государственная программа, задачами которой являются рост туристического потока, повышение качества туристских услуг, развитие рекреационного потенциала Верхневолжья и туристской инфраструктуры.

По данным областного Министерства туризма, за весенне-летний сезон турпоток в Тверскую область увеличился почти на 9%. За аналогичный период 2018 года регион посетили 877 тысяч человек, зарегистрированных в коллективных средствах размещения, в этом году – уже 954 тысячи человек. До 2023-го планируется практически вдвое увеличить туристический поток в Верхневолжье – до 2,6 млн человек в год.

На форуме состоялось награждение лучших представителей индустрии гостеприимства, которые отмечены почетными грамотами Губернатора Тверской области и благодарностями Министерства туризма региона.

Ежегодно форум становится площадкой, где чествуют победителей конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма». Соревнования проводились региональным Министерством туризма в третий раз. С каждым годом интерес к конкурсу растет, как и профессионализм участников.

В итоге лучшей горничной стала Ольга Платонова (отель «Оснабрюк»), лучшим работником службы приема и размещения гостиницы признана Оксана Радчук (отель «Барская усадьба»). Победитель в номинации «Лучший экскурсовод» – Любовь Репина (ООО «Тверь-тур), в номинации «Менеджер по детско-юношескому туризму» – Ирина Нугаева (туристское агентство «Август»).

Гостям форума также презентовали новый фильм о туристическом потенциале региона «Тверская область. Связь поколений. Связь времён». Режиссер фильма Павел Дроздов, находящийся в настоящее время на съемках, записал видеообращение участникам форума.

Короткометражка получила высокую оценку на конкурсе видеопроектов в сфере внутреннего и въездного туризма «Гран-При «Диво России» и заняла I место в номинации «Субъекты Российской Федерации».

Картина объединяет самые узнаваемые символы Верхневолжья. Зрителям предлагают совершить путешествие через всю Тверскую область и выбрать отдых по вкусу.

Пресс-служба Правительства Тверской области