В 2020 году в Твери начнет работать IT колледж

В 2020 году в Тверской области планируется открыть IT колледж, на базе которого будет вестись подготовка специалистов для сферы информационных технологий. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя представителям СМИ на площадке IT-форума Digital Days, который проходит в Твери 27-28 сентября.

«С 1 января 2020 года в Твери будет создан самостоятельный центр профессионального образования – IT колледж. Уверен, что участники сегодняшнего форума примут активное участие в формировании учебных программ, будут приглашать на практику выпускников этого учреждения», – сказал Игорь Руденя.

Новая образовательная площадка будет создана на базе Тверского колледжа им. Коняева. Сейчас здесь готовят специалистов по направлениям «Программирование», «Сетевое и системное администрирование», «Информационная безопасность». В рамках национального проекта «Образование» реализуются мероприятия по внедрению в системе профобразования специальностей из перечня приоритетных профессий IT сектора. Общий объем финансирования – 24 млн рублей.

Тверская область стала обладателем федерального гранта на развитие системы профессионального образования. На базе колледжа им. Коняева создаются современные мастерские для будущих веб-дизайнеров, разработчиков мультимедийных приложений и других специализаций.

Новый колледж будет встроен в единую систему поддержки и развития IT в регионе.

Решение Губернатора о создании специализированного профессионального учреждения было поддержано IT сообществом. Руководитель Accenture Technology в РФ и Казахстане Мария Григорьева назвала эту инициативу очень важной, отметив, что именно в Твери был организован центр Accenture – самый крупный IT-работодатель в городе.

Директор Тверского технологического центра Accenture Дмитрий Горынин выразил готовность участвовать в разработке образовательных программ, проведении учебных и производственных практик на площадке компании, повышении квалификации преподавателей.

27 сентября Губернатор Игорь Руденя принял участие в торжественном открытии и пленарной сессии форума IT-форум Digital Days. Площадка объединила более 800 представителей сферы из разных регионов России. Здесь обсуждаются новейшие цифровые технологии и инновационные решения для предприятий. Организаторы события – Правительство Тверской области и компания Accenture.

Приветствие участникам форума направил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Объединив усилия, мы должны сделать все, чтобы цифровая экономика и цифровизация вывели страну, социальную сферу и государственное управление на новый уровень эффективности, улучшила жизнь миллионов людей. Уверен, что в ходе дискуссий, круглых столов, неформального общения вы обсудите немало интересных идей и проектов, наметите пути их реализации», – отмечено в приветствии от Дмитрия Медведева.

Игорь Руденя озвучил ряд предложений по развитию в тверском регионе индустрии информационных технологий и цифровой экономики.

Так, в Тверской области будет разработана и реализована отдельная региональная госпрограмма в IT-сфере и создан самостоятельный орган исполнительной власти по цифровому развитию и информационным технологиям. Что позволит сформировать единую систему эффективной реализации в регионе национального проекта «Цифровая экономика» и федеральных программ в этой сфере.

Кроме того, в Законодательное Собрание Тверской области внесён законопроект о сокращении в 4 раза ставки налога для IT-компаний, использующих упрощённый режим налогообложения. Аналогичные меры по уменьшению стоимости патента будут приняты для предприятий отрасли, работающих по патентной системе налогообложения.

В первый день форума Digital Days работает несколько образовательных пространств: секции «Тренды цифровизации», «IT-компании будущего» «Цифровое государство», «Новое IT-поколение».

Спикерами выступают ведущие представители IT сферы России и зарубежья. В том числе это международный консультант Макс Джексон, генеральный директор Clover Group (ГК «Ctrl2GO») Денис Лисин, директор онлайн-школы Фоксфорд Алексей Половинкин и многие другие. Опытом реализации программ цифровизации также делятся представители тверских предприятий.

На форуме работает выставка новейших IT достижений.

28 сентября – второй день работы форума, в рамках которого состоится фестиваль информационных технологий NewIT Fest, конкурс по программированию на скорость, презентация образовательных проектов в IT, мастер-класс по сборке роботов, интерактивные мероприятия и многое другое.

Пресс-служба Правительства Тверской области