В Тверской области улучшат условия для пациентов онкологического диспансера

В Тверском областном онкологическом диспансере проведут капитальный ремонт входной группы здания главного корпуса. Вопрос обсуждался на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Для Тверской области формирование современной и доступной системы медицинской помощи населению является приоритетом, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Основное внимание при реализации национального проекта «Здравоохранение» уделяется борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, созданию современной медицинской инфраструктуры».

Обновление входной группы в онкодиспансере будет проведено по программе «Доступная среда». На эти цели направят более 516 тыс. рублей.

Кроме того, по проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» для переоснащения областного онкодиспансера в 2019 году осуществляется поставка 61 единицы высокотехнологичного оборудования, а также системы мониторинга физиологических показателей пациентов. В течение года ведется закупка современных медикаментов для лечения онкологических заболеваний.

В 2019 году на создание комфортных условий в учреждениях Тверской области по программе «Доступная среда» выделено 21,9 млн рублей. Из них 4,5 млн рублей – средства федерального бюджета, 17,3 млн рублей – областного.

Работа ведется по двум направлениям – адаптация объектов, а также организация отдыха людей с инвалидностью, поддержка спортивных учреждений, предоставление услуг, в том числе сурдопереводческих, проведение социально значимых мероприятий и др.

В 2019 году запланирована адаптация 3-х объектов социальной защиты: Нелидовского и Торопецкого психоневрологических интернатов, стационарного отделения комплексного центра социального обслуживания населения Торжка и Торжокского района.

В образовании адаптируются 8 объектов. Это 5 детских садов – № 1 в Максатихинском районе, Солнечный детский сад в Вышневолоцком районе, детский сад № 153 в Твери, детский сад № 7 в Бологовском районе, детский сад № 3 в Торопецком районе. А также Дом детства и юношества в Бежецке, Дом детского творчества в Вышнем Волочке и Вышневолоцкий колледж.

Кроме того, в план адаптационных мероприятий в 2019 году включены спортивный ледовый комплекс «Кристалл», Старицкий краеведческий музей.

К началу 2020 года в рамках программы «Доступная среда» в Тверской области будет адаптировано 283 объекта. В настоящее время ведется работа по формированию программных мероприятий в Тверской области на 2020-2022 годы.

Пресс-служба Правительства Тверской области