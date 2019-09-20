Игорь Руденя на форуме Digital Days выступил с инициативами по развитию в Тверской области IT-индустрии и цифровой экономики

Сегодня, 27 сентября, в столице Верхневолжья начал свою работу IT-форум Digital Days. На площадке, объединившей более 800 представителей сферы из разных регионов России, обсуждаются новейшие цифровые технологии и инновационные решения для предприятий. Организаторами события выступили Правительство Тверской области и компания Accenture. В торжественном открытии и пленарной сессии форума принял участие Губернатор Игорь Руденя.

Игорь Руденя зачитал участникам форума приветствие Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.

«Объединив усилия, мы должны сделать все, чтобы цифровая экономика и цифровизация вывели страну, социальную сферу и государственное управление на новый уровень эффективности, улучшила жизнь миллионов людей. Уверен, что в ходе дискуссий, круглых столов, неформального общения вы обсудите немало интересных идей и проектов, наметите пути из реализации», - отмечено в приветственном адресе от имени Дмитрия Медведева.

Губернатор подчеркнул, что Тверь является одним из исторических центров развития информационных технологий в стране, и сегодня у Верхневолжья есть потенциал для того чтобы стать одним из лидеров развития цифровой экономики в России.

«В Тверской области сосредоточены авторитетные научно-исследовательские институты и производственные объединения, IT-компании, способные предложить практически весь спектр продуктов и услуг. Ежегодный объём регионального рынка IT-технологий составляет около полутора миллиардов рублей. Но возможности Тверской области в этой сфере значительно больше», - сказал Игорь Руденя.

Губернатор озвучил ряд предложений по развитию в тверском регионе индустрии информационных технологий и цифровой экономики. Так, в Тверской области будет разработана и реализована отдельная региональная госпрограмма в IT-сфере и создан самостоятельный орган исполнительной власти Тверской области по цифровому развитию и информационным технологиям, что позволит сформировать единую систему эффективной реализации на территории тверского региона национального проекта «Цифровая экономика» и федеральных программ в этой сфере.

Ещё одно направление – поддержка представителей сферы на законодательном уровне.

«В Законодательное Собрание Тверской области уже внесён законопроект о сокращении в 4 раза ставки налога для IT-компаний, использующих упрощённый режим налогообложения. Аналогичные меры по уменьшению стоимости патента будут приняты для предприятий отрасли, работающих по патентной системе налогообложения», - сказал Игорь Руденя.

Важнейшей задачей является формирование региональной системы профессионального образования, отвечающей требованиям рынка информационных технологий в будущем. Как отметил Губернатор, в Твери планируется создание IT-колледжа для подготовки молодых специалистов в соответствии с потребностями конкретных компаний. Предприятия будут участвовать в определении цифр набора абитуриентов, в разработке учебных программ, и проводить стажировку студентов.

«Тверь для нас очень важный город, 12 лет назад здесь был организован центр Accenture. На сегодняшний день это самый большой IT-работодатель в городе. И для нас очень важны принятые Губернатором Тверской области решения по созданию специализированного колледжа и снижению налоговой ставки», - отметила в ходе пленарной сессии руководитель Accenture Technology в РФ и Казахстане Мария Григорьева.

В первый день форума работает несколько образовательных пространств: секции «Тренды цифровизации», «IT-компании будущего» «Цифровое государство», «Новое IT-поколение».

Спикерами выступают ведущие представители IT сферы России и зарубежья. В том числе это международный консультант Макс Джексон, генеральный директор Clover Group (ГК «Ctrl2GO») Денис Лисин, директор онлайн-школы Фоксфорд Алексей Половинкин и многие другие.

Опытом реализации программ цифровизации поделятся представители тверских предприятий, в частности, генеральный директор Тверского вагоностроительного завода, руководитель Тверского отделения Союза машиностроителей Андрей Соловей.

Для участников и гостей форума работает выставка, где представлены новейшие IT достижения. Один из экспонатов – машина, разработанная Accenture Russia Liquid studio, которая с помощью инструментов искусственного интеллекта готовит напитки под настроение человека. Эмоция распознается через мобильное приложение. Технопарк «Кванториум» презентует VR-очки, дроны, роботы и другую технику. Компания «АтомЭнергоСбыт» – систему «Умный дом». НПК «БАРЛ» – макеты космических аппаратов.

28 сентября - второй день форума, в рамках которого состоится фестиваль информационных технологий NewIT Fest, конкурс по программированию на скорость, презентация образовательных проектов в IT, мастер-класс по сборке роботов, интерактивные мероприятия.

Пресс-служба Правительства Тверской области