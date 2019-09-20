В ПОСЕЛКЕ РЕДКИНО ЗАЖИГАЛИ ЗВЕЗДЫ!

В этом году поселок Редкино отметил свое восьмидесятилетие. 80 лет назад в 1939 году был издан указ Президиума Верховного Совета РСФСР: «Отнести к категории рабочих посёлков населённый пункт Редкино Завидовского района Калининской области, сохранив за ним прежнее название». Первым председателем исполкома поссовета был Н.С.Степанов, который погиб в боях во время Великой Отечественной войны, вторым - М.У.Козлов. Таким образом, с 1939 года Редкино стало поселком. Сама же история населенного пункта имеет давнюю историю.

День поселка в этом году шел два дня, и его кульминацией стала традиционная ежегодная церемония вручения жителям поселка, которые в этом году имели достижения, премии «Редкинские звезды», которая состоялась в Доме культуры «Химик».

На праздник приехали почетные гости - глава Конаковского района Олег Лобановский и председатель Собрания депутатов Конаковского района Дмитрий Щурин. На правах радушных хозяев их встречали глава поселка Редкино Сергей Орлов и председатель Совета депутатов Редкинского городского поселения Антонина Орлова.

Олег Владимирович приехал не с пустыми руками – он подарил ценный подарок, а в приветственном слове сказал:

- Очень приятно приехать к вам в гости на такой юбилей: восемьдесят лет – это серьезная дата. Уже шестой год я поздравляю вас с этой сцены, и каждый раз мы видим, что поселок становится краше. Конечно, существует еще много проблем, но сейчас есть возможность участия в национальных проектах на условиях софинансирования, по которым идет мощная федеральная поддержка по таким важным направлениям, как демография, здоровье, безопасность и так далее. Хочу пожелать вам, чтобы жить вам в поселке становилось все удобнее, и самое главное – чтобы было больше детей, потому что это наше будущее – и поселка, и района, и страны. А мы со своей стороны будем уделять школам и садам как можно больше внимания и проводить ремонты, в том числе капитальные.

К словам поздравлений присоединился и Дмитрий Щурин:

- Желаю, чтобы ваш поселок процветал, мира и добра вам, вашим семьям и вашим близким. Желаю, чтобы ваш поселок был первым не только в футболе, как в сегодняшней игре с тверской командой, но и во всем другом!

Слова поздравлений сказала и Антонина Орлова:

- Уважаемые земляки! Я вас поздравляю с этим замечательным днем, и очень замечательно, что День поселка стал у нас традицией. И мы прекрасно видим, как благоустраивается наш поселок. Мне хочется, чтобы вы в этом принимали участие. С праздником вас!

И завершил череду поздравлений глава поселка Редкино Сергей Орлов:

- От администрации и Совета депутатов поселка я вас искренне и сердечно поздравляю с самым главным нашим праздником - Днем поселка Редкино. Наша великая страна Россия начинается именно с таких небольших поселков, как наш с вами. И он богат, в первую очередь, своими людьми, теми, кто живет, работает, занимается спортом, творчеством, и все это – на благо родного Редкина. И сегодня традиционно на этой сцене мы будем отдавать дань уважения тем людям, которые своим трудом, своим творчеством, своими спортивными достижениями в этом году прославляли, прославляют и будут прославлять наш поселок!

Из рук главы поселка Редкино награды ежегодной премии «Редкинские звезды» получили:

Туманов Михаил Георгиевич – номинация «Верность профессии», руководитель народного академического хора МУ «Дом культуры «Химик» с 1976 года, с 1968 года начал педагогическую деятельность в музыкальной школе и продолжает ее по сей день;

Никифорова Надежда Юрьевна – номинация «Труд на благо людей», более 20 лет возглавляла жилищно-эксплуатационный участок № 3 ОАО «ЖКХ Редкино»,

Петров Павел Андреевич – номинация «Мастер своего дела», ведущий игрок ФК «Редкино», тренер детской футбольной секции,

Каткова Татьяна Валентиновна – номинация «Фея волейбола», заведующая терапевтическим отделением МСЧ-57, играющий тренер женской волейбольной команды Редкино,

ФК «Редкино» - номинация «Герои спорта», обладатели Кубка Тверской области по футболу 2019 года,

Лебедев Владимир Николаевич – номинация «Творчество без границ», начальник жилищно-эксплуатационного участка № 1 ОАО «ЖКХ Редкино», в свободное время делает самостоятельно макеты кораблей, старинных храмов, создал 1,5-метровый манекен солдата Старой гвардии Наполеона, дополнив его всем необходимым оружием и атрибутами,

Харлов Андрей Витальевич – номинация «Заявка на успех», поэт, бард, член литературного клуба «Вера. Надежда. Любовь» при Редкинской центральной библиотеке, за цикл стихотворений, опубликованных в сборниках «Редкинские родники. Бабье лето» и «Редкинские родники. Серебряный ларец»,

Семья Сучковых – номинация «СемьЯ», воспитывающая пятерых детей,

Театральный проект «29Ы» МУ «Дом культуры «Химик» – номинация «Театральный дебют», за спектакль «Лужа» по мотивам пьесы Н. Коляды «Корабль дураков».

В концертной программе праздника приняли участие как приезжие артисты из Твери и Москвы, так и творческие коллективы ДК «Химик». Это народный академический хор под управлением М. Туманова, детская вокальная студия Ольги Овчинниковой, хореографический коллектив «Эдельвейс» (педагог Юлия Тараторина), театральный проект «29Ы-ДЕТИ» (руководитель Лариса Колюкаева), вокальный ансамбль «Притоки» (руководитель Виктор Шанцев) и гости из Твери: сын и отец Добрыня и Владимир Ситниковы (гармонь, скрипка) и исполнитель из Москвы Игорь Полуэктов.

ЮБИЛЕЮ –

«РЕДКИНСКИЕ

РОДНИКИ»

21 сентября в день 80-летного юбилея поселка Редкино сотрудники Редкинской центральной библиотеки и участники литературно-поэтического клуба «Вера. Надежда. Любовь» на сцене около Дома культуры «Химик» провели встречу в формате «открытого микрофона» и представили вниманию зрителей сборник стихов «Серебряный ларец». Редкинские родники. Вып. 2». Выступавшие благодарили главу поселка С.С.Орлова за поддержку и помощь в издании этого сборника. «Серебряный ларец» - это прекрасный подарок к 80-летнему юбилею нашего поселка. И пусть здесь собраны стихи не всех местных талантливых авторов, но все же это общая радость и заметный шаг в культурной жизни Редкино. Участники клуба читали свои стихотворения, посвященные родному поселку, семье, близким, размышляя о добре и зле, о жизненных ценностях и предназначении человека. Замечателен тот факт, что в сборнике представлены молодые авторы. Это Марина Некрасова и Андрей Харлов, который порадовал публику не только чтением стихотворений, но и исполнением их под гитару.

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

РЕДКИНЦЫ

В праздник в поселке Редкино прошли командные соревнования «Сильные духом». Их организатор Анастасия Орлова (студия фитнеса «Beautyfit» в ДК «Химик) делится впечатлениями:

- В юбилей посёлка, в эту историческую дату случилось важное событие, которое вошло в историю. Впервые мы провели соревнования «Сильные духом» на площади у ДК «Химик». Это было волнительно для каждого из нас. Также выражаем благодарность каждому участнику и участнице за то, что откликнулись и пришли проверить свои силы, все вы были реально сильными духом, и надеемся, что каждый получил море эмоций и огромную мотивацию.

Подготовил Максим

МАЛАХОВ. Фото автора.