ОН БЫЛ ТАК МОЛОД, НАШ ГЕРОЙ...



В поселке Редкино перезахоронили прах нашего земляка Героя Советского Союза А. Шаталкина.

В рамках мероприятий, посвященных 80-летию со дня придания населенному пункту Редкино статуса рабочего поселка. У стелы, посвященной подвигу погибших в годы Великой Отечественной войны редкинцев, прошло перезахоронение останков Героя Советского Союза Александра Шаталкина. Александр Васильевич Шаталкин родился 19 февраля 1924 году в деревне Строково. Ныне этой деревни нет - она попала в зону затопления Иваньковского водохранилища в 1936 году, и семья переехала в деревню Артемово. Был призван в Советскую армию в феврале 1942 года по достижении восемнадцатилетия. Гвардии сержант. Герой Советского Союза. Умер от ран в январе 1946 года. Похоронен в поселке Редкино.

У стелы, что установлена напротив Редкинского опытного завода, собрались почтить память героя редкинцы и гости поселка: ветераны, люди среднего поколения и школьники. В почетном карауле у гроба с останками застыли воины с автоматами.

Первое слово было предоставлено помощнику главы Конаковского района Видади Тахмезову:



- Сегодня мы собрались на это месте, чтобы еще раз вспомнить жизнь и судьбу Александра Васильевича Шаталкина, ставшие для последующих поколений настоящим примером мужества и героизма. Юношей он был призван в ряды Советской армии и с первых дней показал настоящую доблесть и самоотверженность. В 19 лет стал Героем Советского Союза. Это действительно показатель мужества, героизма и горячей любви к Родине. Вечная слава ему и вечная память.

Со словами признательности за проявленный героизм выступил глава поселка Редкино Сергей Орлов:



- Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина 2020 год объявлен Годом памяти и славы о подвиге нашего народа, который одержал героическую победу в самой кровопролитной за всю историю человечества войне. Этот подвиг складывался из подвигов каждого из солдат, такого, как Александр Васильевич Шаталкин. Его артиллерийский расчет вступил в неравный бой с вражескими танками и благодаря героизму остановил наступление врага. Наш с вами священный долг – сохранить память о подвиге нашего народа в наших сердцах и сделать все возможное, чтобы память об этом подвиге передать потомкам.

На митинге также выступила председатель районного совета ветеранов Галина Аксенова:



- Мы собрались, чтобы почтить память земляка Александра Васильевича Шаталкина. Среди нас - представители делегаций от всех крупных ветеранских ячеек района. Наш долг – помнить о том времени, ведь многие из нас помнят военные годы, пусть еще и детьми. К сожалению, не смогли приехать наши участники войны в силу своего преклонного возраста, в том числе и Иван Андреевич Рулев, полный кавалер ордена Славы, Почетный гражданин города, района и области и почетный председатель районного совета ветеранов. Он не смог приехать, но передает всем привет и выражает слова признательности тем, кто, как и он, сражался в годы войны на полях сражений и не дожил до наших дней. Совет ветеранов проводит большую работу по патриотическому воспитанию молодежи, и в этом – наша главная работа. Подрастающее поколение должно знать о войне, и тогда память не прервется...

На церемонию перезахоронения приехали и родственники героя. Перед участниками траурного митинга выступил родной племянник Александр Бошко:



- Память о героях – это скрепы нашего общества, скрепы наших людей. Патриотизм – это очень важно. Пока мы помним о подвигах наших предков - мы живы как общность, как нация. Сегодня я посредством современных технологий веду прямую трансляцию с этого митинга для того, чтобы его увидела и услышала родная сестра героя, которая в силу преклонного возраста не может присутствовать с нами, ей 91 год, но она очень хотела быть рядом, хотя бы при помощи мобильной связи. Cегодняшний день запомнится всем нам надолго...

Также редкинские поэты из редкинского поэтического клуба «Вера, Надежда, Любовь» прочитали стихи, посвященные его подвигу. С волнением все слушали рассказ Любови Колобовой:

- Когда немцы вошли в деревню Артемово, в доме Шаталкиных расположился штаб, а семья приютилась в сарае. Однажды Александр вместе со своими друзьями-колхозниками отправился к садам за сеном для скотины, а вернулся парень домой босой. По пути им попались немецкие солдаты, они ра-зули парня. Немецкая армия не была приспособлена к русским морозам, так как на-деялась на блицкриг. В тот день парень поклялся, что отомстит немцам за свои сапоги...

Протоиерей Андрей Преображенский из Городенского храма Пресвятой Богородицы отслужил молебен по герою. Но перед этим он рассказал, что приехал в Редкино вместе с семиклассниками Городенской православной гимназии, в которой проводится большая работа по патриотическому воспитанию, ребята изучают историю, пишут рефераты, и хотя для детей все это время очень далекое, и трудно им представить, как тогда было, но сегодняшняя траурная панихида – это то, что позволяет установить и выстроить связь поколений, помнить о подвиге героев.

После минуты молчания гроб с прахом героя был предан земле на новом месте - у стелы погибшим редкинцам неподалеку от проходной Редкинского опытного завода. Военнослужащие, присутствовавшие на перезахоронении, почтили память героя трехкратным оружейным салютом. А потом все участники траурной церемонии возложили цветы и венки к могиле.

об александре шаталкине

Наводчик орудия Александр Шаталкин - участник боев на Западном и 1-м Украинском фронтах, под Ржевом. Был дважды тяжело ранен. При форсировании Днепра противотанковое орудие Шаталкина прикрывало переправу и участвовало в расширении плацдарма на правом берегу.

Но главный подвиг гвардии сержант совершил в ночь с 7 на 8 декабря у деревни Ходоры на Украине. Собрав в районе Житомира крупную танковую группировку, гитлеровское командование начало контрнаступление. Сотни танков устремились к Киеву. Советские артиллеристы стояли тогда насмерть. На позицию орудия Шаталкина двигались, изрыгая огонь, больше 10 «тигров». Александр припал к панораме. Танки близко, можно бить. Уже со второго снаряда запылала головная машина. Еще несколько залпов, и дым повалил из другого танка, а потом из третьего. Вражеская колонна остановилась. Но бой не затихал, все грохотало кругом, в кромешном аду артиллеристы продолжали противотанковый бой. Вдруг А. Шаталкин упал, острая боль пронзила ногу. В госпитале ногу пришлось ампутировать.

Боец мужественно сражался за жизнь, но смерть отступила ненадолго… Александр скончался в калининской больнице. Звание Героя Советского Союза Александру Васильевичу Шаталкину присвоено 9 февраля 1944 года. На тот момент ему не было еще и двадцати…

Подготовил Максим МАЛАХОВ, участник митинга.