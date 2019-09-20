Анонс выходного дня...и не только

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
27 сентября, пятница.
- Районный праздник, посвященный Международному дню туризма. Конаковский бор. Начало в 11 часов.
- Музыкально-поэтический вечер для всей семьи «Вера. Надежда. Любовь». Конаково, гостиная районного ДК «Современник». Начало в 18 часов.
28 сентября, суббота.
- Районный турнир по настольному теннису «Кубок «Олимпа» среди детей и юниоров. Конаково, ДЮСШ «Олимп» Конаковского района. Начало в 11 часов.
- Спектакль для всей семьи. Театр-студия «Брависсимо» представляет пьесу-притчу Льва Устинова «Зерна счастья». Конаково, ГДК им. Воровского. Начало в 18 часов.
29 сентября, воскресенье.
- Районный турнир по настольному теннису среди взрослых «Кубок Пинчука». Конаково, ДЮСШ «Олимп» Конаковского района. Начало в 11 часов.
- Детская парусная регата «Парусенок». Конаково, акватория р. Донховки. Начало в 12 часов.
1 октября, вторник.
Виртуальный концертный зал ДК «Современник» - прямая трансляция из зала Тверской филармонии. Дж. Верди, «Реквием». Начало в 18.30.
С 1 по 14 октября -
в Конаковской межпоселенческой центральной библиотеке (г. Конаково, ул. Горького, 3) – «От считалок и загадок до стихов». Добрый час для детей по стихам И. Демьянова. Начало в 11 часов.