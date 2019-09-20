Поисковики нашли медаль дмитрогорского бойца

В Беларуси найден орден Красной Звезды за победу над Германией. По номеру на тыльной стороне звёзды через запрос в центральный Подольский архив РФ поисковиком Александром Снитко и его товарищами установлено, что орден принадлежит нашему земляку Тавлееву Якову Александровичу, 1901 года рождения, уроженцу села Дмитрова Гора.

Александр Снитко, поисковик из Беларуси, в поисках уже 15 лет, но, по его словам, более основательно взялся за это лет пять назад. Был в его жизни момент, который зацепил и заставил понять, что поиски пропавших и безвестных бойцов очень важны. Он стал заниматься поисковой работой, созданием наиболее полной базы монументов, захоронений, обелисков и памятников на белорусской земле, и не только. На 14 августа 2019 г. им и его друзьями внесены в реестр воинских захоронений 1022 найденных монументов и захоронений.

Александр Снитко рассказал нам, что такие находки на белорусской земле не редкость. Он по архивным данным установил, что Яков Александрович вернулся с войны, был женат, и попросил в конаковских группах Интернета оказать помощь в поиске родственников для передачи им награды. Наши корреспонденты увидели это сообщение и тоже занялись поисками. Через те же местные группы в соцсетях связались с жителями Дмитровой Горы. Родственники Тавлеева откликнулись сразу. Сначала с нами связалась Нина Александрова из Химок, внучка родного брата Якова, Дмитрия. Её отец Сергей был самым младшим сыном Дмитрия. Ее мама Ольга живёт в Дмитровой Горе, в доме, где жила семья Дмитрия. Нина узнала у дмитрогорских старожилов и рассказала, что Яков прошёл Финскую войну и вернулся. Участвовал в Великой Отечественной войне. Много дмитрогорских не вернулось с той войны. После победы работал. У него было два сына: Борис 1932 года рождения и Герасим 1948 года рождения. Герасим родился с ДЦП и уже умер. Жену Якова звали Клавдия Петровна Кабанина, она с 1903 или 1904 года. Сын Борис женился, работал адвокатом. Жена его работала медсестрой в Дубне. У Бориса есть дочь, она живёт в Швейцарии, и сын Алексей, он связист, работает в Дубне на Чёрной речке.

Также с нами связалась Светлана Тавлеева (Травина), которая замужем за внуком Дмитрия Тавлеева Михаилом. Её муж рассказал, что Яков и Дмитрий хотя и были родные братья, но особо между собой не роднились. Семья Якова была зажиточная, а у Дмитрия бедная, можно сказать. А вот их сыновья, Борис и Юрий (это отец Михаила), двоюродные братья, они дружили, оба 1932 года рождения.

Также нашёлся Алексей из Дубны, внук Якова, который сам связался с нами. Причём, разных молодых людей из Дубны тоже заинтересовал поиск родственников героя, и нам писали многие дубненцы. Поиск закончился, охватив множество людей из разных уголков страны. Было очень интересно.

- Всем доброго дня! – написал Александр Снитко, - родственники найдены! После десятого сентября будем решать вопрос о передаче награды. Большое спасибо всем, кто принял участие в поиске родственников!

Людмила Кикало.