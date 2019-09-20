К 90-ЛЕТИЮ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

КОНКУРС ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ «РАСКРЫВАЯ СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»

Историко-краеведческий проект газеты «Заря» «Конаково. Век двадцатый» также присоединяется к мероприятиям, посвященным 90-летнему юбилею Конаковского района и объявляет на страницах газеты конкурс на лучшую фотографию, сопровождаемую небольшим рассказом.

Мы уверены, что практически у каждого в доме хранится фотоальбом со старыми фотографиями родных и близких. Наш проект очень часто черпает вдохновение именно из этих семейных альбомов: ведь зачастую узнать вкус времени, дух эпохи можно через незамысловатые любительские фотокарточки, на которых изображены простые люди, жители нашего района.

Поэтому, покопайтесь в своих семейных альбомах. Мы думаем, там найдутся фотоснимки, которые будет интересно увидеть и читателям нашей газеты, и участникам проекта «Конаково. Век двадцатый» в социальных сетях «В Контакте» и «Одноклассники», которые находятся по адресам:

www.vk.com/oldkonakovo

www.ok.ru/konakovo.old

Присылайте свои фотографии к нам в редакцию, либо на электронный адрес газеты, или предлагайте в виде новости в группы проекта «Конаково. Век двадцатый» в соцсетях. Основные условия: фотография должна быть интересной широкому кругу читателей и обязательно сопровождаться кратким рассказом о том, что изображено на снимке и какие семейные воспоминания связаны с этим кадром.

Если конкурс, что называется, состоится, и предлагаемых материалов будет в достаточном количестве, то читатели, приславшие наиболее интересные фотографии с рассказами, будут поощрены памятными призами от «Зари».



О памяти....

История села Борки Корчевского уезда



21 сентября Валерий Солонбеков, гендиректор ПК «Конаковский фаянс», а также блогер и путешественник, выложил на своей страничке в сети Интернет чудесные фотографии и рассказал:

- Сегодня побывал на дне памяти по утраченному селу Борки, на который, благодаря Алексею Крючкову, ежегодно собираются потомки жителей села, чтобы на остатках сельского храма, где ровно семь лет назад, 21 сентября 2012 года в память о Борках ими был установлен поклонный крест, помянуть своих предков, некогда здесь проживавших. Много деревень ушло под воду в связи со строительством Иваньковского водохранилища, и даже город Корчева. Но если о жителях Корчевы, вспоминающих о своём утраченном городе, слышал, то о жителях сёл, вспоминающих об утрате своей малой родины, слышал много реже.

Алексей Крючков на своём сайте (http://putnik.ru/borki/hist) кропотливо несколько лет подряд создает подробнейшую историю этого села. Газетной площади не хватит, чтобы поместить эти сведения, мы печатаем их в сокращённом варианте. Кого они заинтересуют, можно найти на указанном сайте.

16-й век

После присоединения Твери к Москве (1485 г.) Борки долгое время были дворцовыми землями Великого князя московского. Так и в книге Пензикова сказано, что «Борки упоминаются в московских писцовых книгах в 1540 году. Во второй половине 16-го века Борки были центром дворцовой вотчины, в которой, кроме села, числилось 15 деревень.

В «смутное время» (начало 17-го века) все эти земли были опустошены голодом, мором и бандами захватчиков, двигавшихся по древней дороге вдоль Волги.

В первой трети 17-го века свободных земель у Великого князя московского, видимо, уже не осталось для раздачи своим служивым людям, и он стал раздавать участки в этой своей дворцовой вотчине. И заселялись позже эти земли где переселенцами из других краёв, а где - вернувшимися из глухих лесов беженцами.

Надо отметить, что с древности Волга была оживлённым путём сообщений. А здесь к тому же в неё впадала Шоша, по которой был водный путь к Волоколамску и Московскому княжеству. Позже здесь же, по правому берегу Волги прошёл и сухопутный путь из Москвы в Новгород (а позже - и в Петербург). По этому пути проезжали и многие иностранцы, ехавшие в Москву со стороны Швеции.

С 1727 по 1775 год Тверской уезд входил в состав Новгородской губернии, выделенной из Санкт-Петербургской. Это было время расцвета Вышневолоцкой водной системы, по которой в новую российскую столицу Санкт-Петербург потянулись караваны судов с припасами. Зимой товары перевозили санным путём. Дорога развила и экономику вдоль пути: крестьяне вили верёвки и канаты для судов, востребованны были услуги кузниц, кто-то зарабатывал управлением конями, тянувшими барки по берегу. Наконец, даже просто услуги питания и ночлега путников. Словом, Борки не были глухим селом, как большинство других селений Тверской губернии, находившихся вдали от торговых путей.

В январе 1741 г. местная помещица майорша Екатерина Ивановна Скрыплёва обращается к Епископу Тверскому и Кашинскому Митрофану с просьбой благословить строительство нового храма. Храм должен быть построен ею по обету взамен обветшавшего, устроенного издавна деревянного храма Спаса Нерукотворного образа. Посвящение престола должно остаться прежним, вместе с тем в зимней части планировался придел в честь Николая Чудотворца. На тот год в приходе с. Борки значатся 66 дворов, 242 души «мужеска пола» и 239 «женска». Пашенной земли «по две десятины в поле, а в дву по тому ж, сенного покосу 50 копен».

3 июня Е.И.Скрыплёва подписывает обязательство, где обязуется сохранить для храма все льготы, в том числе «по всегдашнему священнослужению свечи, ладан и вино церковное и прочее потребное давалось и предь давано быть имеет».

После этого в августе 1745 г. храм был освящён чередным священником Тверского Кафедрального Собора. (Примечание П.С.Иванова: чередный священник - это дежурный, но тогда не было никакого дежурства в нашем понимании, а была очередь на работу по освящению таких вот сельских храмов).

В том же 1745 г. Борками единолично владеет Иван Александрович Бестужев-Рюмин. В селе насчитывается 99 мужских душ. Основным их занятием было строительство барок и больших лодок для продажи и для своих нужд.

Храм был освящён во имя Рождества Пресвятой Богородицы (обиходные названия церкви: Богородицкая, Богородицерождественская, Рождество-Богородицкая). «В нём были приделы во имя пророка Ильи (справа) и Николая Мирликийского (слева)». Со слов В.П.Балашовой, центральный объем церкви был холодным, а приделы - тёплыми. Купол у храма был один. Осмотр руин церкви в 2011 г. показал, что храм был маленьким, размер его определяется по выпирающим из холма остаткам стен и по кованой железной связи, окружавшей весь квадрат основного объёма храма, это метров шесть на шесть (без аписиды и приделов). Более ничего об архитектуре храма пока не известно, кроме свидетельств о том, что перед затоплением церковь была белой (т.е. была оштукатурена и побелена).

Первоначально каменный храм был построен без колокольни, потому что по документам ГАТО, в апреле 1766 г. владелец с. Борки сержант Николай Иванович Бестужев-Рюмин просит Епископа Тверского и Кашинского Гавриила разрешить постройку каменной колокольни. И 12 апреля того же года благословение на строительство колокольни получает.

С 1775 по 1781 г. Тверской уезд входил в состав Тверского наместничества, выделенного из Новгородской губернии. А в 1781 г. был образован Корчевской уезд, куда вошли и Борки.

В марте 1783 г. Н.И. Бестужев-Рюмин (видимо, сын И.А.Бестужева-Рюмина) просит разрешения провести ремонтные работы в храме: заменить кровлю, полы и пристроить новые паперти для храма. 31 марта он получает разрешение на эти ремонтные работы от Епископа Тверского и Кашинского Арсения. А через месяц он умирает, и 1 мая его хоронят при храме. Чин его был - отставной прапорщик.

В 1784 г. в приходе села Борки значатся 80 дворов. Штат церкви состоял из священника, дьячка и пономаря.

Тверское наместничество было преобразовано в Тверскую губернию, при этом Корчевской уезд упразднён. Но в 1803 г. его восстановили вновь. Борки находились на самом краю Кудрявцевской волости Корчевского уезда, в его юго-западной части. За Волгой по Шоше граничили между собой Клинский уезд Московской губернии и Тверской уезд Тверской губернии.

Во второй половине XIX века название села удлинилось: появилось уточнение - «на Волге». Это было связано с тем, что в Корчевском уезде были ещё Борки на Сози, и были ещё просто Борки напротив Корчевы.

В Борках было 2 улицы: Ивановская и Толстовская (по фамилиям двух помещиков, владевших этими частями села в прошлом). Ивановская улица проходила ближе к берегу Волги, примерно параллельно ему, а Толстовская - почти параллельно Ивановской (удаляясь от неё к западу), но дальше от Волги, ближе к бору, на склоне песчаных холмов.

Между Ивановской и Толстовской улицами было небольшое понижение, в восточной стороне которого находился сохранившийся «язык» мелколесья с родником в нём, над которым был устроен колодец и стояла часовня Живоносного источника. Южнее источника в низинке находился пруд.

Между улицами проходил прогон, на котором не было домов. На этом прогоне, но ближе к Ивановской улице, была школа - в здании бывшей усадьбы помещика.

Церковь находилась на Ивановской улице, западнее прогона, поэтому Ивановскую улицу можно считать исторически более древней.

На большие церковные праздники в селе устраивались базары, и тогда же часто случались драки между жителями двух главных улиц села.

Интересно, что жители села в ледоход ловили в Волге рыбу корзинками, рыбы было очень много. А летом Волга пересыхала так, что её у Борков переходили вброд (в деревню Городище). Жители Борков тесно общались с заречными сёлами и деревнями, вступали в браки с их жителями.

Переселение

и затопление

С 1932 года начались работы по созданию Иваньковского водо-хранилища. Её вели заключённые Дмитровлага.

В 1935 г. была образована Калининская область. При этом ликвидирована Кудрявцевская волость (куда входили и Борки), и образован Завидовский район, куда они были отнесены.

А весной 1936 г. село было переселено, и его территория частично затоплена водами построенного Иваньковского водохранилища.

Большинство жителей старых Борков переселились на правый берег Волги, ниже села Свердлово (Новое), где они образовали деревню Борки, в наши дни ставшую улицей Борки села Свердлово. Причём, туда переселились в основном колхозники, а большинство единоличников переселились в деревню Загорье, что напротив Свердлова, на левом берегу Волги. Место, где возникли новые Борки, находится рядом с левобережным урочищем «Башево», в этом месте, со слов Н.А.Душечкиной, в Волге была отмель, где летом ее переезжали на телегах, и нередко там застревали баржи, тогда их вытаскивали на глубину крестьяне окрестных деревень.

Но уровень подъема воды оказался ниже расчетного, так что даже нижнюю улицу (Ивановскую) затопило лишь частично. Так что можно было ограничиться лишь переселением нижней улицы вверх, оставив село жить. Со слов Б.С.Грибанова, церковь после затопления села ещё долго стояла у воды, даже после войны. Балашова добавляет, что церковь была затоплена лишь немного, и её после затопления села специально взорвали. Многие добавляют, что остатки церкви после войны разбирали жители деревни Городище, которая была сожжена нашими войсками при отступлении. В 1941 г. вернувшимся жителям нужен был кирпич для кладки печей в новых домах. В 1937 г. оставшиеся деревни бывшего Борковского прихода - Загорье и Осиновка - перешли из Завидовского района в Конаковский. Тогда же был образован Оршинский район, куда из Завидовского вошли заволжские сельсоветы (Нестеровский, Видогощинский, Едимоновский, Лисицкий, а от Конаковского – сельсоветы, расположенные к северу от водо-хранилища).

Остававшиеся возле Борков поля несколько лет ещё пахали и засевали, переправляясь через Волгу на пароме, потом - только косили, потом - забросили вовсе, а в перестройку их купил фермер из Москвы. На месте села долгие годы сохранялись колодцы, яблони, садовые ягодные кусты, собирать урожай с которых ездили жители соседних деревень. Потом фермер уничтожил их бульдозером.

Через 60 лет после того, как село Борки ушло под воду, оно ...напомнило о себе самым неожиданным образом. ...оно явилось из-под воды! ...до середины лета 1996 года в Верхневолжском водохранилище почему-то очень низко стоял уровень воды.