1 октября – Международный день пожилых людей

Уважаемые жители Тверской области!

1 октября в России и во всем мире отмечается Международный день пожилых людей.

Мы отдаем дань признательности представителям старшего поколения, мудрым и сильным духом людям, своим трудом и всей жизнью заслужившим почет и уважение. Выражаем благодарность нашим ветеранам, внесшим свой вклад в развитие нашей страны.

Гражданам высокого возраста и сегодня принадлежит важная роль в социально-экономическом и духовном развитии Тверской области и всей России. Многие из них продолжают трудиться, активно участвуют в общественной жизни, передают опыт молодежи.

Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача повысить качество и продолжительность жизни людей старшего поколения. В Тверской области расширяются меры поддержки ветеранов, реализуются программы и проекты, направленные на улучшение медицинского и социального обслуживания граждан пенсионного и предпенсионного возраста, их профессиональное переобучение и успешную самореализацию.

Дорогие ветераны! Спасибо вам за значительный вклад в развитие нашей Родины, защиту ее независимости, воспитание детей, внуков и правнуков достойными гражданами нашего Отечества.

Желаю вам крепкого здоровья, жизненных сил, домашнего уюта и тепла, поддержки близких на долгие годы!

Губернатор Тверской области

И.М.Руденя.

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Уважаемые жители Конаковского района!

1 октября в России отмечается День пожилыхлюдей. Сегодня в Конаковском районе проживают более 17 тысяч человек пенсионного возраста.

Цель этого праздника – привлечь внимание общественности к проблемам людей пожилого возраста, обеспечить им участие в общественной, культурной, экономической жизни нашего района и создать все условия для поддержания достоинства людей старшего поколения. Эта дата – не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности вам – нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам, пожилым жителям района за многолетний добросовестный труд, за ваш опыт, доброту и мудрость! Поздравляем всех пожилых людей района с этим днем и желаем им крепкого здоровья и активного долголетия!

С уважением глава Конаковского района О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин, депутат Законодательного

собрания Тверской области

Д.И.Дородных.

ВСЕГДА В СТРОЮ



1 октября в нашей стране, как и во всем мире, традиционно отмечается Международный день пожилых людей. Дата создана с целью, чтобы дети вспомнили о своих родителях и родственниках, проявили вежливость и участие к соседям и просто в очередной раз протянули руку помощи тем, кто часто стесняется ее попросить. Праздник был учрежден по инициативе ООН (Резолюция № A/RES/45/106) 14 декабря 1990 г. В 2019 году торжества на международном уровне проходят 29-й раз. В Россию он пришел немного позднее, в 1992 г., после принятия постановления Президиума Верховного Совета РФ № 2890/1-1 «О проблемах пожилых людей». В Международный день пожилых людей все внимание обращено к людям старшего поколения: бабушкам и дедушкам, возрастным соседям по дому, старшим коллегам по работе.

Сегодня во многих странах остро стоит проблема демо-графического характера и старения общества. По данным ООН, при отсутствии кардинальных изменений (всплеска рождаемости) к 2015 году, при численности населения планеты в 8,5 млрд. человек, более 1 млрд. переберется за ступеньку 60 лет. Уже сейчас в России доля пожилых граждан страны составляет 20,7 процента. Наблюдается печальная тенденция сокращения разницы между численностью населения в возрасте более 65 лет и детьми до 16.

Активную помощь пожилым людям оказывает Конаковский районный совет ветеранов. В этом году областной совет ветеранов в рамках социального проекта «Активный возраст – наше наследие» на средства государственной поддержки, выделенные в качестве субсидии СОНКО (социально ориентированные некоммерческие организации, не являющиеся государственными) в соответствии с распоряжением правительства Тверской области № 772-рп от 25 декабря 2018 г. выпустил цветной иллюстрированный сборник-справочник «Эстафета поколений». В нем - рассказы о всех ветеранских организациях Тверской области. Одна страничка посвящена и Конаковской районной организации ветеранов, которую возглавляет Галина Ивановна Аксенова. Ниже – рассказ о работе нашего совета ветеранов из ее уст, который размещен в этом справочнике.

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Одним из ведущих направлений программы «Активный возраст» является социальная защита старшего поколения. В данном направлении совет работает в тесном контакте с КЦСО (директор Т.Е.Дорошенко является членом нашего президиума). По итогам реализации программы «Активный возраст» поощрены 34 активных члена ветеранских организаций.

В настоящее время в Конаковском районе нет участников войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Все нуждающиеся в уходе одинокие ветераны (пенсионеры) обеспечены заботой соцработников. Из средств Тверского областного благотворительного марафона «Наша Победа» оказана материальная помощь участнику войны Н.М.Голубеву и блокаднице Н.С.Макарихиной. Систематическая материальная помощь оказывается ветеранам (пенсионерам) Конаковской ГРЭС (председатель ветеранской организации Ю.В.Самарков), Кольской АЭС (председатель ветеранской организации Е.В.Кривошеева), ООО «АТП (председатель ветеранской организации Н.Г.Белоусов).

Районный совет ветеранов активно работает с тверской молодежной организацией «Молодежно-культурный исторический центр», который возглавляет учитель школы В.П.Гореликов, а также с молодежным центром «Иволга» (руководитель Н.А.Ризаева).

Еще одно направление работы - программа «Творческое долголетие». В городе и районе создано 20 клубов ветеранов по интересам, есть музыкально-литературный салон, есть хоры ветеранов, ансамбли, которые проводят занятия в ДК им. Воровского, ДК «Современник», сельских и поселковых клубах. Специалистом по социальной работе КЦСОН И.В.Герман совместно с ветеранскими клубами традиционно проводятся такие мероприятия, как фестивали «Мои года - мое богатство», «Путь к успеху», «Леди «Золотой возраст». В планах - продолжить выполнение общественно полезной программы «Активный возраст», подготовку мероприятий к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

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Мы – поколение совести,

Мужества и войны.

Причастные к славе и доблести

Великой нашей страны.

И поколения такого

Случиться не может вдруг,

Но мы оставляем повод

Вспомнить наш звездный труд.

Андрей Дементьев.

ВЕТЕРАНЫ ГОТОВЯТСЯ К 75-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В соответствии с планом работы Конаковского районного совета ветеранов состоялось выездное расширенное заседание президиума совета ветеранов в поселок Редкино с приглашением председателей ветеранских организаций п. Изоплит, Юрьево-Девичьеского. Старомелковского, Городенского сельских поселений, п. Радченко, города Конаково. В этот день в поселке проводилось торжественно-траурное мероприятие по перезахоронению Героя Советского Союза Александра Васильевича Шаталкина.Перезахоронили его у стелы погибшим землякам-редкинцам напротив проходной опытного завода.

Отдав дань памяти и уважения, возложив цветы, мы вместе с ветеранским активом поселка в помещении совета ветеранов слушали отчет председателя Г.Г.Васильевой «О подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы 1941 – 2020 гг.» и о реализации общественно полезной программы «Активный возраст».

Галина Григорьевна отметила, что работают они по плану, руководствуются документами областного и районного советов ветеранов, работают совместно с органами местного самоуправления по многим вопросам, особенно по вопросам социальной защиты ветеранов (пенсионеров).

Подготовка к 75-летию Победы идет, и перезахоронение А.В.Шаталкина тому подтверждение. Под контролем президиума совета ветеранов находятся воинские захоронения, памятник Зое Космодемьянской у школы №1, стела землякам-редкинцам, мемориальная доска на входе в школу № 3, «Аллея славы» во дворе школы №2, захоронения участников Великой Отечественной войны на кладбище, умерших в наше время и не имеющих родственников, нам помогают привести в порядок работники фирмы «Ритуал», руководитель С.Ю.Климахин.

Все праздничные мероприятия в День Победы проходят в Доме культуры «Химик» (руководитель Л.В.Калюкаева).

Совет ветеранов поселка находит большую поддержку в Совете депутатов и главы администрации С.С.Орлова, их интересует наш план работы, нас приглашают на публичные слушания по вопросам благоустройства и другим важным вопросам жизни поселка. Каждый из 12 членов президиума закреплен за определенным участком, где проводится работа с ветеранами.

Галина Григорьевна рассказала, что участников Великой Отечественной войны осталось два человека - П.С.Степанов и Н.В.Крылов, инвалид детства, раненный в годы войны А.Н.Капитонов, 53 вдовы участников войны, житель блокадного Ленинграда С.А.Капарулин, 125 детей войны, 6 узников фашистских лагерей, 91 труженик тыла. В совете имеется полная статистика всех категорий федеральных льготников. В этом году провели обследование бытовых условий жизни 91 труженика тыла. В поселке Редкино на сегодня нет участников войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В 2019 году членам совета предстоит поздравить 222 юбиляра (75, 80, 85, 90, 95 лет), в том числе 90 и 95 лет – 24 человека, вручаем небольшие подарки и цветы. Средства на приобретение подарков ежегодно включаются в мероприятия, которые направляются в администрацию, и при рассмотрении и утверждении бюджета поселка на очередной год на заседании Совета депутатов есть такая строка, и нам выделяют средства.

Наши ветераны достаточно активные люди, занимаются в ансамблях «Притоки» и «Академический», в литературно-поэтическом клубе «Вера, Надежда, Любовь», поэты давно известны за пределами района, члены литературного клуба самостоятельно издали два сборника стихов. Очень любят наши пенсионеры кататься на лыжах, летом ходят с палками, занимаются скандинавской ходьбой. Для поддержания здоровья ветераны поселка имеют возможность пройти бесплатно санаторно-курортное лечение. Так в 2019 году прошли лечение в санаториях и больницах восстановительного характера в Москве 450 человек. Совет ветеранов всегда открыт для общения, мы рады предложениям по улучшению работы, т.к. заинтересованы в активности наших пенсионеров - так Галина Григорьевна закончила свой отчет.

Члены президиума и присутствовавшие обменялись мнениями о работе совета ветеранов п. Редкино, пожелали им успехов в дальнейшей реализации общественно полезной программы «Активный возраст» и выполнении намеченных планов. Те, кто в первый раз был в помещении совета ветеранов (конаковцы), отметили хорошие условия для работы – помещение оформлено, есть все необходимое для проведения мероприятий. Это еще раз говорит о том, что администрация поселка заинтересована в том, чтобы пенсионеры не замыкались, а были активны, интересовались жизнью своего поселения и участвовали в ней.

Т. Бокова, член

президиума районного

совета ветеранов.

Поздравляем с юбилеем!



Президиум Конаковского районного совета ветеранов от всей души поздравляет с юбилеем члена совета Николая Григорьевича Белоусова.

Жизненный путь Николая Григорьевича заслуживает искреннего уважения.

Родился он 25 сентября 1939 года в Кесовогорском районе в многодетной крестьянской семье, был восьмым ребенком. Его детство и юность выпали на тяжелые военные и послевоенные годы.

После окончания школы – служба в рядах Советской Армии, в военно-воздушных силах прослужил пять лет. Демобилизовавшись, в 1963 году приехал в г. Конаково, устроился на работу, вступил в члены КПСС. С 1965 года работал водителем автобуса в Конаковском АТП, проработал там более 40 лет. В 1980 году был направлен в г. Москву на Олимпиаду, перевозил спортсменов. Ответственность, дисциплина, желание учиться новому, приобретенный опыт на протяжении всей трудовой жизни позволили ему добиться высокого профессионализма. За годы работы Николай Григорьевич награждался многочисленными грамотами, в 2001 году ему было присвоено звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».

Выйдя на заслуженный отдых, он продолжает заниматься общественной работой, возглавляет ветеранскую организацию Конаковского АТП.

У Николая Григорьевича дружная семья – супруга Антонина Дмитриевна, дочери Светлана и Анна, внучки Марина и Полина.

Примите, Николай Григорьевич, наши поздравления с юбилеем, днем вашего 80-летия. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия. Активного вам долголетия!

Пусть радость никогда не ходит мимо,

А счастье не имеет выходных.

И будет каждый день неповторимым

В кругу друзей, любимых и родных.

Президиум Конаковского

районного совета

ветеранов.